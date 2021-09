Marvel e DC proíbem ilustradores de vender NFTs de super-heróis

A Marvel e a DC romperam sua tradição de permitir que criadores e artistas vendam impressões originais de obras publicadas. A razão seriam supostos planos para entrar no espaço dos token não fungíveis (NFTs).

De acordo com a Bloomberg, as duas proibiram artistas de vender NFTs dos personagens das editoras.

Tanto a Marvel quanto a DC têm projetos para alavancar sua vasta coleção de arte em quadrinhos na cena NFT, que configura um novo mercado em potencial para a venda de colecionáveis.

Na verdade, a Marvel já fez incursões no mundo dos NFTs, vendendo colecionáveis ​​digitais do Homem-Aranha em agosto.

Ao impedir que os artistas vendam trabalhos baseados em suas criações nos quadrinhos, nomes como Marvel e DC podem estar privando criadores de uma fonte de renda importante.

Na verdade, há certa controvérsia sobre a falta de pagamentos significativos feitos a artistas de quadrinhos pelo sucesso de mídias derivadas, como filmes de Hollywood baseados em seus super-heróis.

No entanto, a Bloomberg informou que a Marvel planeja lançar oportunidades de renda secundária para artistas e criadores na plataforma VeVe.

A venda de NFTs da Marvel e da DC faz parte de uma tendência mais ampla envolvendo grandes franquias que estão interagindo com o mundo dos tokens não fungíveis.

O mercado de NFTs passou de um obscuro nicho de criptografia para se tornar um setor notável da economia digital em expansão.

Marcas corporativas começaram a visar o espaço NFT lançando colecionáveis ​​digitais e adquirindo NFTs populares. Em agosto, a gigante dos pagamentos Visa gastou cerca de 150 mil dólares no Crypto Punk #7610.

No entanto, o enorme crescimento dos últimos meses parece ter diminuído consideravelmente, com o volume de NFTs no OpenSea caindo 50%, conforme relatado anteriormente pelo Cointelegraph.

Além da atividade comercial, as vendas e os preços mínimos de “NFTs blue-chip” também despencaram em setembro.

Siga o Future of Money nas redes: Instagram | Twitter | YouTube