Maradona, Ronaldo Fenômeno e outras lendas do futebol terão NFTs na Sorare

A plataforma de NFTs colecionáveis e fantasy games de futebol em blockchain Sorare anunciou uma parceria para a criação de tokens não fungíveis de lendas do futebol como Diego Maradona e Ronaldo "Fenômeno", entre vários outros.

Na Sorare, que recentemente anunciou parceria com o Corinthians, e que já tinha a seu lado clubes como Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern, Juventus e o brasileiro Atlético-MG, entre dezenas de outros, os jogadores são transformados em NFTs semelhantes às tradicionais figurinhas dos álbuns colecionáveis. Os tokens são emitidos na rede Ethereum.

Esses cards digitais podem ser negociados na plataforma e usados em disputas de jogos semelhantes ao popular Cartola FC. A plataforma, entretanto, sempre esteve limitada aos jogadores que têm contrato com os clubes parceiros, o que começa a mudar com a coleção de "lendas do futebol".

A novidade é fruto de parceria da Sorare com a Kosmos, grupo de entretenimento esportivo presidido pelo zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, e que também é um dos investidores da Sorare, e apoiado por Hiroshi Mikitani, presidente e CEO da Rakuten.

"Poder contar com os maiores jogadores de futebol globais nesta aventura no mundo dos NFTs e, também, fazer isso com a ajuda de Sorare, é uma conquista para a Kosmos", explicou Piqué. "Ter os direitos digitais de todos esses grandes nomes do nosso esporte nos coloca como pioneiros no mundo do blockchain e do esporte", acrescentou.

Além do "Fenômeno" e de Maradona, a Sorare confirmou o lançamento de NFTs de Michel Platini, Franz Beckenbauer, Steven Gerrard, Fabio Cannavaro, Marco van Basten, Johan Cruijff, Iker Casillas, Andriy Shevchenko e Javier Zanetti, mas outros nomes aumentarão a lista para até 50 nomes. Algumas já foram lançadas na plataforma, e a venda acontece em formato de leilão — cards de Casillas e van Basten, por exemplo, já tem lances superiores a 1.000 euros (6.300 reais).

Fundada em 2018, a Sorare registrou volume de negociação de NFTs superior a 150 milhões de dólares em 2021, com usuários em 170 países. A empresa é um dos destaques do cenário de colecionáveis esportivos em blockchain, apesar dos números significativamente menores do que o concorrente NBA Top Shot, que já movimentou mais de 700 milhões de dólares no ano. Mesmo assim, foi avaliada em mais de 4 bilhões de dólares em rodada de investimentos recente em que captou 680 milhões de dólares.

