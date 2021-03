Manchester City lança token $CITY para atrair os fãs do time de futebol

O time de futebol inglês Manchester City fez parceria com o Socios.com, plataforma de interação entre clubes de futebol e fãs administrada pelo projeto de criptografia Chiliz, para lançar seu primeiro token.

Chamado de $CITY, os tokens de utilidade serão usados por torcedores para recompensas, promoções do clube e votações. O Socios é usado por clubes de primeira linha, como Juventus, AC Milan, Barcelona e Paris Saint-Germain.

Eles também são fungíveis, ou seja, poderão ser negociados como qualquer outra criptomoeda. Os "Cityzens", como são chamados os torcedores que se inscrevem no fã-clube oficial, podem reivindicar um token de graça. De acordo com anúncio no site do clube, o $CITY “cria uma nova camada de envolvimento digital para a base de fãs global do Manchester City, aproximando-os ainda mais do clube que amam”.

Além da parceria com o Socios.com, o time também está se juntando a empresa de entretenimento digital Animoca para a criação de jogos em blockchain e NFTs (ou colecionáveis digitais).

Eles seguem o boom que os NFTs tiveram em 2021. O CEO do SpaceX e da Tesla, Elon Musk, por exemplo, anunciou em seu Twitter que venderia uma música sobre NFTs como um NFT. Ele desistiu, mas seu tuíte foi vendido como NFT e teve lances superiores a 1 milhão de dólares (por volta de 5,5 milhões de reais) na plataforma Valuables, que permite que qualquer pessoa transforme um tweet em um NFT — inclusive de terceiros.

A Valuables é a mesma plataforma onde está sendo leiloado o primeiro tweet do criador do Twitter, Jack Dorsey, cujo lance mais alto já está em 2,5 milhões de dólares (quase 14 milhões de reais). O Twitter, porém, não é a única forma de ter sucesso na venda de NFTs: recentemente, a esposa de Musk, Grimes, arrecadou 6 milhões de dólares (aproximadamente 33 milhões de reais) com a venda de obras de arte audiovisuais digitais.

As organizações esportivas americanas também já previam o sucesso dos NFTs. A NBA, por exemplo, lançou uma linha de cartões colecionáveis digitais com a NBA Top Shots, que registrou 32 milhões de dólares (176 milhões em reais) em volume de negociação em um único dia. Em meia hora de lançamento, ela totalizou 2,6 milhões de dólares (14 milhões de reais) com a venda de 2.673 booster packs de cartas Holo da Série 2.

Os jogadores de futebol americano também tentam entrar no mercado, enquanto a NFL não cria seu próprio conjunto de cartas digitais. Rob Gronkowski, jogador do Tampa Bay Buccaneers, lançou NFTs em forma de cartões colecionáveis com suas vitórias no Super Bowl e arrecadou 1,6 milhão de dólares (por volta de 8 milhões de reais) em um leilão só.

Com tantos avanços na comunidade esportiva no mundo dos NFTs, a novidade do Manchester City e seu token $CITY soam promissores, tanto para o clube quanto para seus fãs.