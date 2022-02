Manchester City faz parceria com a Sony e vai levar estádio ao metaverso

O Manchester City, atual campeão da Premier League, e sua nova parceira Sony, começaram a construir uma réplica virtual do Etihad Stadium, que será o polo central da equipe no metaverso.

O Etihad Stadium é a casa do Manchester City, um dos principais times de futebol da Inglaterra no momento. A equipe anunciou, em 18 de fevereiro, que assinou um contrato de três anos com a Sony, que fornecerá especialistas em realidade virtual para usar a tecnologia de análise de imagem e rastreamento de esqueleto da Hawk-Eye, sua subsidiária.

O Manchester City espera que os torcedores aproveitem todos os benefícios de ter um estádio virtual. Enquanto as restrições do coronavírus ainda dificultam as opções de viagem, a capacidade de assistir a jogos em um ambiente imersivo do metaverso pode ser um alívio para os fãs ansiosos para experimentar um campo de futebol novamente.

A equipe está derrubando as barreiras geográficas para os torcedores que querem fazer parte de uma partida ao vivo ou gravada, com a construção do Etihad Stadium virtual. A diretora de marketing do City Football Group, Nuria Tarre, disse ao Inews em 18 de fevereiro que:

“O ponto é de podermos imaginar ter um metaverso é que você pode recriar um jogo, assistir ao jogo ao vivo, fazer parte da ação de uma maneira diferente por diferentes ângulos e pode encher o estádio o quanto quiser. porque é ilimitado, é completamente virtual.”

A Hawk-Eye, subsidiária da Sony, há muito se dedica a aprimorar os esportes para espectadores e funcionários. Ele ajuda os oficiais a fazer julgamentos no jogo em tempo real com tecnologia de repetição especializada. Seus aplicativos de visualização serão usados ​​para recriar as dimensões do Etihad Stadium no metaverso.

O “aumento da interatividade e propriedade de itens virtuais” podem ser ativos essenciais para se ter uma base no metaverso. O Manchester City pode estar aproveitando essas duas oportunidades para dar aos fãs de todo o mundo mais acessibilidade ao time e ao estádio.

A incursão do time na Web 3.0 e no metaverso pode ser do interesse do Liverpool FC. Os Reds podem seguir o exemplo para aumentar a receita do time, de acordo com a ECHO, uma agência de notícias de Liverpool.

O rival Manchester United também entrou no ecossistema Web 3.0 com uma nova parceria com a Tezos, anunciada em 10 de fevereiro.

