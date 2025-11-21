Malásia descobre roubo de US$ 1 bilhão por mineradoras de bitcoin

O governo da Malásia anunciou nesta semana que identificou mais de US$ 1 bilhão em energia que foi roubado por operações ilegais de mineração de bitcoin. Os desvios teriam ocorrido ao longo dos últimos cinco anos, com mais de 13 mil operações espalhadas pelo país.

A descoberta ocorreu após uma investigação conduzida pelas autoridades locais com foco no roubo de energia do país. Durante o processo, foram identificados diversos pontos de mineração da criptomoeda que operaram entre 2020 e agosto de 2025 ilegalmente.

Juntos, esses mineradores conseguiram desviar o equivalente a US$ 1,1 bilhão em energia, sem pagar nada para o país. A avaliação do governo é que a atividade representa uma "ameaça séria" para o sistema de energia da Malásia e para a sua estabilidade econômica.

A Malásia enfrenta operações ilegais de mineração de bitcoin desde 2018. Em 2024, autoridades realizaram uma das maiores operações contra o segmento, destruindo cerca de 900 pontos de mineração avaliados em mais de US$ 480 mil. Entretanto, os grupos seguem em atividade.

Agora, o governo criou uma base de dados para facilitar a identificação dos locais e dos responsáveis pelas operações de mineração. O próximo passo será o combate à prática, com o desmantelamento de redes de mineração que estejam operando de forma ilegal.

O país também pretende melhorar o seu sistema de medição de energia, facilitando a identificação de desvios e o monitoramento em cada subestação de distribuição. A ideia é melhorar a detecção de picos incomuns de consumo de energia, potencialmente ligados a roubos.

A atividade de mineração de bitcoin é conhecida por envolver um alto custo de energia, já que exige o uso de computadores complexos e avançados para resolver problemas matemáticos e concluir o processo. Em troca, os mineradores recebem uma recompensa em bitcoin.

O desvio de energia é usado como uma forma de reduzir os custos operacionais e ampliar margens de lucro, especialmente em um momento como o atual, em que as margens de mineradores estão cada vez mais apertadas. A Malásia não informou quantas mineradoras operam legalmente no país.

