Mais que o PIB global: empresa 'cria' US$ 300 trilhões em dólar digital e intriga mercado

Por alguns minutos, o mercado de criptomoedas chegou a valer mais do que toda a economia global junta. Mas o que seria um sonho de muitos entusiastas do setor foi, na verdade, um episódio que ainda não tem uma explicação clara e deixou diversas perguntas no setor. O caso envolveu a stablecoin pareada ao dólar PYUSD, do PayPal.

Na tarde desta quarta-feira, 15, sites de monitoramento de redes blockchain identificariam uma situação estranha: US$ 300 trilhões em unidades da PYUSD teriam sido emitidas — ou "mintadas", no jargão do setor — no blockchain Ethereum pela própria Paxos, empresa que é a emissora oficial do ativo.

O montante seria inédito não apenas no mercado cripto, mas em toda a economia. Dados mais recentes estimam o PIB (Produto Interno Bruto) global na casa dos US$ 130 trilhões. Já a dívida global, tanto pública quanto privada, é avaliada pelo FMI (Fundo Monetário Internacional) em cerca de US$ 250 trilhões.

A magnitude da emissão gerou uma onda de confusão e especulações entre usuários das criptomoedas. Alguns afirmaram que o caso teria sido um ataque hacker na Paxos que deu aos golpistas acesso à emissão das stablecoins. Outros acreditavam que o caso teria sido um mero engano, possivelmente um erro no momento de digitar o valor que seria emitido.

Entretanto, minutos depois, os mesmos sites e ferramentas de monitoramento de blockchain informaram que todos os US$ 300 trilhões em ativos tinham sido "queimados", termo do setor que se refere ao ato de deletar as unidades registradas em blockchain. Ou seja, os ativos deixaram de existir.

Até o momento, a Paxos e o PayPal não se manifestaram sobre o episódio, mas a queima dos ativos sugere que o caso foi um teste ou erro envolvendo a emissão de unidades da stablecoin PYUSD. Devido às características de transparência da tecnologia blockchain, todo o processo acabou ficando público.

Entenda o caso

É importante ressaltar, porém, que o valor nunca efetivamente existiu no mercado. Para entender isso, é necessário compreender a própria lógica de funcionamento das stablecoins.

Toda stablecoin é uma criptomoeda pareada a outro ativo, como o dólar, real, ouro ou até commodities agrícolas. Na prática, a maioria delas são pareadas ao dólar, o que significa que 1 unidade é sempre equivalente a US$ 1. Como exemplo, a emissão observada hoje foi de, na verdade, 300 trilhões de unidades da PYUSD, que pela paridade seriam US$ 300 trilhões.

Para garantir essa paridade, as emissoras responsáveis pelas stablecoins criam reservas com diferentes ativos que, somados, dão o valor equivalente à capitalização total das stablecoins considerando o total de unidades criadas.

Na prática, seria impossível que a Paxos e o PayPal tivessem os ativos necessários para respaldar o valor de US$ 300 trilhões. Por isso, o resultado seria um processo de "depeg", em que a paridade é perdida e o ativo deixa de ter o mesmo valor que o dólar. Entretanto, como as criptomoedas nunca chegaram a ser distribuídas no mercado, esse cenário não se concretizou e a PYUSD segue valendo US$ 1.

