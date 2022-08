Mais de US$ 100 milhões em NFTs foram roubados desde 2021; saiba como evitar

A empresa de gerenciamento de risco de criptomoeda Elliptic divulgou um relatório sugerindo que os golpistas roubaram mais de US$ 100 milhões em tokens não-fungíveis, ou NFTs, a partir de 2021.

Em seu relatório de NFTs e crimes financeiros divulgado na quarta-feira, 24, a Elliptic disse que os usuários de criptomoedas foram vítimas de aproximadamente US$ 100,6 milhões em fraudes relacionadas a NFTs no período de 13 meses de julho de 2021 a julho de 2022.

A empresa informou que, embora a desaceleração do mercado tenha causado a “caída” do valor dos NFTs, os golpistas roubaram o maior número de tokens em julho de 2022 – estimado em 4.647 ativos – e o maior valor em maio de 2022 em aproximadamente US$ 23,9 milhões.

De acordo com a Elliptic, o roubo de NFT mais valioso que a empresa verificou como parte de sua análise foi um CryptoPunk avaliado em US$ 490.000 no momento em que foi roubado em novembro de 2021. Em dezembro de 2021, os golpistas conseguiram furtar “16 NFTs blue chip no valor de US$ 2,1 milhões ” de uma única vítima no espaço cripto.

NFTs "blue chip" são aqueles que pertencem às coleções mais valiosas, caracterizadas como um investimento confiável.

O relatório afirmou que indivíduos lavaram mais de US$ 8 milhões em fundos ilícitos por meio de plataformas NFT desde 2017, enquanto mais de US$ 328 milhões passaram por misturadores de criptomoedas, incluindo Tornado Cash, sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos em agosto.

O controverso mixer supostamente processou US$ 137,6 milhões em criptomoedas de plataformas NFT e foi “a ferramenta de lavagem de escolha” para a maioria dos golpes.

Não está claro o quão perto os números mencionados estavam do verdadeiro valor das criptomoedas e NFTs envolvidas em golpes, já que muitos não são relatados ou são identificados após o fato.

Chamado de "phising", o golpe mais comum entre o universo dos NFTs se aproveita da confiança de investidores para realizar o roubo de ativos em suas carteiras digitais. Por meio de links e aplicativos falsos, que imitam plataformas conhecidas, os hackers conseguem acesso aos dados pessoais das carteiras digitais de investidores. Por isso, é necessário estar atento e não confiar em links enviados por desconhecidos nas redes sociais.

A Elliptic informou que mais de 2.000 NFTs foram roubados no valor aproximado de US$ 20 milhões em abril de 2022, mas a distribuição falsa direcionado aos detentores de NFT do Bored Ape Yacht Club foi responsável por cerca de dezenas de milhões de dólares roubados na época. Os dados da Elliptic sugeriram que os golpistas removeram US$ 58,1 milhões em NFTs Ape do Bored Ape Yacht Club e do Mutant Ape Yacht Club em julho de 2022.

“Ao longo de junho e julho de 2022, os roubos de NFTs valiosos diminuíram, enquanto aqueles que afetam projetos em estágio inicial de menor valor aumentaram”, disse a Elliptic. “Essa tendência provavelmente reflete parcialmente os valiosos proprietários de NFTs que “guardam” seus ativos em todo o mercado em baixa e não se envolvem tão ativamente com novos projetos vulneráveis ​​à atividade de golpistas.”

Os golpistas continuam a empregar uma variedade de métodos para aliviar os usuários de criptomoedas de seus NFTs — por meio de ataques de phishing, explorações de bugs e outros. Os tokens recentemente se tornaram alvo de uma ação coletiva com o potencial de influenciar como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA pode ver os ativos no espaço cripto como títulos.

