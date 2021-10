Maiores investidores do país debatem criptomoedas em evento do BTG Pactual

Criado com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas em relação ao mercado financeiro e seus principais setores, o BTG Pactual digital, o maior banco de investimentos da América Latina, irá promover a partir desta segunda-feira, 4, o BTG Invest Talks, um evento online com os maiores investidores do país.

Durante o evento de duração de três dias, grandes nomes irão debater sobre os temas mais quentes no mercado financeiro, explorando temas como o cenário econômico e político brasileiro, apostas do setor imobiliário pelos gigantes, filosofias de investimento e o ecossistema das criptomoedas.

Por conta de uma grande expansão e aumento da adoção institucional nos últimos anos, o mercado de criptoativos tem chamado a atenção de grandes instituições financeiras, inclusive, fazendo parte da nova iniciativa do BTG Pactual, a Mynt, uma nova plataforma que, além de oferecer a negociação dos principais criptoativos, trará conteúdo com o objetivo de educar e informar os usuários sobre esta nova classe de ativos.

O evento acontecerá de forma 100% online e todas as palestras serão transmitidas ao vivo pela plataforma do BTG Invest Talks, nos dia 4, 5 e 6 de outubro, a partir das 19h. A inscrição é 100% gratuita e pode ser feita na plataforma oficial do evento.