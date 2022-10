Maiores investidores da Ethereum venderam R$ 22 bilhões em ether desde atualização, mostra estudo

Os principais investidores da Ethereum venderam cerca de US$ 4,2 bilhões (R$ 22,16 bilhões, na cotação atual) de ether, a criptomoeda da rede, nas últimas cinco semanas, de acordo com um estudo divulgado pela plataforma Santiment.

O levantamento foi divulgado no domingo, 16, e aponta que o movimento resultou em uma desvalorização de 12,7% do ether em relação ao bitcoin. As duas criptomoedas são as maiores do mercado em termos de valor e volume.

De acordo com a Santiment, investidores que possuem entre 100 e um milhão de ethers investidos na Ethereum, chamados de "tubarões" e "baleias", venderam o equivalente a 3,3 milhões da criptomoeda entre a segunda metade de setembro e a primeira de outubro.

Por outro lado, o mesmo grupo acumulou 2,2 milhões de ethers nas oito semanas anteriores, entre julho e a primeira metade de setembro. Com isso, o ether chegou a ter uma alta de 43,3% em relação ao bitcoin.

🐳🦈 #Ethereum's shark & whale addresses (holding 100 to 1M $ETH) have dropped 3.3M $ETH in just the past 5 weeks. This equates to about $4.2B in dumped coins. The asset's price vs. #Bitcoin has ebbed and flowed based on behavior of these key stakeholders. https://t.co/1L2iGaoxzg pic.twitter.com/jDkSzS6Vyk — Santiment (@santimentfeed) October 16, 2022

As vendas dos grandes investidores coincidiram com a maior atualização já realizada pela Ethereum, o "The Merge", ocorrido em 15 de setembro. Ele envolveu a mudança no mecanismo de consenso da rede, a forma como as transações realizadas nela são validadas, passando de uma prova de trabalho (proof-of-work) para uma prova de consenso (proof-of-stake).

Após a atualização, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Gary Gensler, afirmou que o ether poderia ser considerado um valor mobiliário, e portanto estaria sujeito a todas as regulações da agência, o que não foi bem recebido pelo mercado.

Em entrevista à EXAME, Luiz Andrade, analista da Nord Research, também atribuiu a queda da criptomoeda da Ethereum a um movimento de "comprar no boato e vender no fato”. “O 'The Merge' ajudou o ether a subir pela expectativa, mas depois que ocorreu muita gente vendeu tendo perspectiva de curto prazo em mente”.

“Teve a questão de centralização, que levantou preocupações com a saúde da rede e o quanto a atualização seria positiva ou não para a rede. Nisso, se juntou um momento de mercado ruim para os criptoativos como um todo”, explica Andrade.

Entretanto, para analistas consultados pela EXAME, o "The Merge" tende a ser positivo para a Ethereum no médio e longo prazo, com mudanças - entre elas uma facilidade maior para o ether ter um caráter deflacionário - que devem ajudar na valorização da criptomoeda no futuro.

