Maiores carteiras cripto compram R$ 230 milhões em bitcoin, LINK e shiba

Algumas das maiores carteiras de criptomoedas do mundo têm aproveitado o momento de baixa no mercado para realizar novos aportes. E, nos últimos dias, dois ativos digitais tiveram grandes volumes de compra por "baleias", como são chamados os grandes investidores do mundo cripto: o bitcoin e a LINK.

Segundo dados do site Bitinfocharts, a terceira maior carteira de bitcoin do mundo adicionou outras 456 unidades da criptomoeda ao seu saldo nesta terça-feira, 4. As criptomoedas foram compradas a um preço médio de 46.363 dólares, o que significa um investimento total de cerca de 21 milhões dólares — ou quase 120 milhões de reais.

Com o novo aporte, a carteira já soma 120.845,57 bitcoins, o que equivale atualmente a mais de de 5,6 bilhões de dólares (32 bilhões de reais). A nova compra da "baleia" acontece em um momento de baixa para a principal criptomoeda do mundo, que opera em queda de quase 2% nesta terça, em relação ao mesmo horário do dia anterior. Cotada a 46.870 dólares, a criptomoeda já perdeu cerca de 2,5% do valor em 2022.

Na rede Ethereum, onde circulam vários outros criptoativos além do ether, grandes compras também foram observadas por ferramentas de monitoramento de blockchain. Segundo o WhaleStats, que acompanha em tempo real as movimentações das mil maiores carteiras da rede, um único endereço comprou mais de 700.000 unidades da criptomoeda LINK nas últimas 20 horas.

A carteira, que ocupa a 118ª posição no ranking de carteiras mais ricas da rede Ethereum, fez 12 compras do ativo do protocolo Chainlink em pouco mais de 24 horas, somando um total de exatas 700.068 unidades de LINK, avaliados em 16 milhões de dólares, ou mais de 91 milhões de reais. Esse endereço acumula um saldo de mais de 70 milhões de dólares (400 milhões de reais) em tokens ERC, que circulam na rede Ethereum, sendo 31 milhões em LINK.

Segundo o WhaleStats, a criptomoeda da Chainlink é uma das mais procuradas pelas grandes carteiras da rede Ethereum. De acordo com informações da ferramenta de monitoramento, o token LINK é, atualmente, o mais negociado pelos mil maiores endereços da rede atualmente, além de aparecer também entre os dez mais comprados e de ser o mais usado em smart contracts atrelados a essas carteiras.

As compras de LINK se intensificaram neste início de ano, fazendo com que a criptomoeda valorizasse consideravelmente. Em relação às últimas 24 horas, são mais de 7% de ganhos, mas no acumulado desde o primeiro dia de 2022, o ativo já soma quase 16% de valorização.

Shiba inu e MATIC também na mira de "baleias"

Outra compra relevante feita por "baleias" da rede Ethereum nas últimas horas foi a aquisição, pela carteira chamada "Gimli" (em referência ao personagem do filme Senhor dos Anéis), e que ocupa a nona colocação no ranking dos endereços mais ricos, de uma enorme quantidade de tokens SHIB.

O endereço adicionou 110 trilhões de unidades da criptomoeda-meme ao seu saldo, investindo cerca de 3,6 milhões de dólares (20,5 milhões de reais) na compra. A mesma carteira já havia feito duas grandes compras em dezembro, mas de valores bem menores do que a mais recente: 28,2 bilhões de SHIB no início do mês, a 1,1 milhão de dólares; e outra compra de 2,4 milhões de dólares pouco depois.

O token SHIB também é muito desejado pelos maiores endereços da Ethereum. Segundo o WhaleStats, a criptomoeda-meme é a terceira maior posição entre as mil maiores carteiras, com média de 1,4 milhão de dólares (8 milhões de reais) de exposição ao token por carteira. A SHIB aparece atrás apenas do token FTT e do ether, a criptomoeda nativa da rede.

A criptomoeda MATIC, do protocolo Polygon, também teve grandes compras nas últimas 24 horas. O WhaleStats detectou dois grandes aportes no ativo, totalizando 1,42 milhão de tokens, ao custo de 5,2 milhões de dólares (30 milhões de reais).

