Maior site de NFTs do mundo confirma proibição de artistas cubanos e iranianos

O OpenSea, site mais utilizado para a compra e venda de NFTs, confirmou recentemente que está aplicando restrições à artistas cubanos. O motivo estaria nas sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao país desde 1958.

Artistas cubanos que publicam seus NFTs no site para venda foram às redes sociais nos últimos meses para denunciar a prática da gestão do site.

So it seems that @opensea continues to shut down Cuban NFT profiles with no notice or reason.

Artists & collectors please check other Eth nft marketplaces for access to your art.

The embargo allows for the purchase of art from cuban artists.

Opensea can we get a statement?

— NFTcuba.ART 🇨🇺 (@nftcubaart) March 13, 2022