Maior rede de farmácias dos EUA registra patente para atuar no metaverso

A CVS, maior rede de farmácias dos Estados Unidos, registrou uma patente para realizar a venda de bens de consumo, tais como produtos de higiene pessoal e remédios controlados por receita, e oferecer serviços de nutrição e bem-estar dentro do metaverso.

O pedido foi protocolado no Escritório de Patentes dos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, mas veio à tona somente agora. “O download de bens virtuais, tais como uma variedade de produtos, remédios controlados por receita, saúde, bem-estar, beleza e produtos de cuidados pessoas, e produtos no geral para uso online e dentro de mundos virtuais”, especifica.

Tornando pública sua intenção de utilizar a tecnologia blockchain a seu favor em sua entrada no metaverso, a empresa também solicitou a patente para criação e comercialização de NFTs, sem especificar se eles representariam os produtos ou qualquer outra ação comercial da companhia.

Por fim, a rede com mais de 9 mil lojas espalhadas pelos EUA, pede: “o provimento de informações, notícias e comentários no campo da nutrição, saúde e bem-estar dentro de ambientes de realidade virtual e aumentada; serviços de saúde em realidade virtual, especificamente tratamentos não emergenciais”. Entretanto, a CVS não deixou claro se irá oferecer seus serviços dentro de metaversos, como o The Sandbox e o Decentraland, ou se irá criar o seu próprio.

A presença de marcas estabelecidas dentro do metaverso é cada vez maior. Recentemente, o McDonald's também registrou seu pedido de patente para entrar no mundo virtual, incluindo planos para “um restaurante virtual com produtos reais e virtuais” e para “operar um restaurante virtual com entrega em domicílio”.

