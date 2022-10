Maior quantidade de bitcoin deixa corretoras desde junho; valor chega a quase R$ 4 bilhões

A quantidade de bitcoin que sai das exchanges de criptomoedas ganhou impulso em 18 de outubro, sugerindo um enfraquecimento da pressão de venda, o que poderia ajudar o preço do bitcoin a evitar uma correção mais profunda abaixo de US$ 18.000.

Bitcoin formando um "piso de mercado em baixa"

Mais de 37.800 BTC deixaram as exchanges de criptomoedas em 18 de outubro, de acordo com dados rastreados pela CryptoQuant. Isso marca a maior saída diária de bitcoin desde 17 de junho, quando os traders retiraram quase 68.000 BTC das exchanges.

Além disso, mais de 121.000 BTC, ou quase US$ 2,4 bilhões a preços atuais, deixaram as exchanges nos últimos 30 dias.

Por exemplo, o bitcoin atingiu o fundo local em cerca de US$ 18.000 quando suas saídas das exchanges atingiram quase 68.000 BTC em 17 de junho. O preço da criptomoeda subiu para US$ 24.500 nas semanas seguintes.

Desta vez, o aumento maciço nas saídas de bitcoin das exchanges aparece à medida que a tendência de baixa do preço do bitcoin faz uma pausa dentro da faixa de US$ 18.000 a US$ 20.000.

Curiosamente, as baleias de bitcoin, ou entidades com mais de 1.000 BTC, estão principalmente por trás da forte posição da moeda perto do nível de US$ 18.000, de acordo com várias métricas da cadeia.

Por exemplo, a Pontuação de Tendência de Acumulação por Coorte observa que as carteiras que possuem entre 1.000 BTC e 10.000 BTC acumulam bitcoin "agressivamente" desde o final de setembro.

Além disso, o comportamento on-chain das baleias mostra que elas retiraram recentemente 15.700 BTC das exchanges, a maior saída desde junho de 2022.

"Várias macrométricas indicam que os investidores de bitcoin estão estabelecendo o que poderia ser um piso de mercado de baixa, com inúmeras semelhanças com as mínimas do ciclo anterior."

Entradas positivas de fundos em bitcoin

Enquanto isso, os veículos de investimento baseados em bitcoin também viram a quinta semana de entradas consistentes, de acordo com o relatório semanal da CoinShares.

Cerca de US$ 8,8 milhões entraram em fundos bitcoin na semana que terminou em 14 de outubro, o que elevou o capital líquido recebido por esses fundos para US$ 291 milhões no período acumulado do ano. O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, disse que as entradas implicam um "sentimento líquido neutro entre os investidores" em relação ao bitcoin.

Por outro lado, a perspectiva técnica do bitcoin permanece a favor dos ursos, dada a formação do que parece ser um padrão de xícara e alça invertido em seu gráfico de três dias.

Um padrão de xícara e alça invertido se forma quando o preço faz um rali crescente e uma correção seguida por uma retração ascendente menos extrema. Ele resolve depois que o preço romper abaixo de sua linha de pescoço e cai tanto quanto a distância entre o pico e a linha de pescoço da xícara.

O preço do bitcoin pode cair para US$ 14.000 se a xícara e alça invertidas funcionarem como mencionado, de acordo com relatórios anteriores, ou uma queda de 30% em relação aos níveis de preços atuais.

