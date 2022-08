Maior plataforma de NFTs do mundo perde 99% de volume de negociação nos últimos 90 dias

OpenSea, o maior marketplace de tokens não fungíveis (NFT) do mundo, testemunhou uma queda substancial nos volumes diários à medida que crescem os temores sobre uma potencial bolha de mercado.

Notavelmente, o mercado processou quase US$ 5 milhões em transações de NFT em 28 de agosto – aproximadamente 99% abaixo do seu recorde de US$ 405,75 milhões em 1º de maio, de acordo com o DappRadar.

As quedas maciças nos volumes diários coincidiram com quedas igualmente drásticas nos usuários do OpenSea e suas transações, sugerindo que o valor e o interesse nos colecionáveis baseados em blockchain diminuíram nos últimos meses.

Isso é ainda mais visível na queda dos preços mínimos – o valor mínimo que alguém está disposto a pagar por um NFT – dos principais projetos colecionáveis digitais.

Por exemplo, o preço mínimo do Bored Ape Yacht Club caiu 53% para 72,5 ETH em 28 de agosto contra uma alta de 153,7 ETH em 1º de maio.

Da mesma forma, o preço mínimo do CryptoPunks, outra das principais coleções de NFT, caiu quase 20% em relação à alta de julho de 83,72 ETH.

Os preços de NFTs são cotados na moeda nativa do blockchain em que são lançados. Portanto, um colecionável digital criado na Ethereum será comprado usando Ether (ETH), o que também significa que os preços da NFT cairão se a avaliação de mercado de ETH cair.

Um mercado de baixa de ETH parece ser um dos principais impulsionadores por trás das estatísticas ruins dos NFTs. Notavelmente, o preço de um Ether caiu de US$ 4.950 em novembro de 2021 para menos de US$ 1.500 em agosto de 2022.

Na semana passada, a BendDAO, uma organização autônoma descentralizada que permite que os proprietários de NFT empenhassem seus itens colecionáveis ​​digitais para obter empréstimos (em ETH) no valor de 30% a 40% do preço mínimo da NFT, votou para alterar o código de seu protocolo para tornar sua garantia NFT mais líquida .

A votação ocorreu depois que um aumento no preço do Ether aumentou o valor dos empréstimos denominados em ETH em termos de dólares. Enquanto isso, por outro lado, os preços das NFT despencaram, reduzindo o valor das garantias detidas pela BendDAO.

Como resultado, a BendDAO agora está enfrentando seu próprio momento de crise de dívida, onde os mutuários não podem pagar seus empréstimos denominados em dólares devido à queda dos preços do ETH, e os credores estão encontrando dificuldades para recuperar o valor emprestado devido à queda nas avaliações das garantias.

A última votação da BendDAO mudou seu limite de liquidação de NFT de 95% para 70%. Também reduziu o tempo oferecido aos mutuários para evitar a liquidação de 48 horas para 4 horas para atrair mais lances para suas garantias NFT.

Em outras palavras, o preço mínimo dos NFTs, incluindo o BAYC, corre o risco de cair ainda mais se a liquidez do mercado continuar secando.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok