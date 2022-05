Maior gestora de criptoativos da América Latina aponta 4 áreas promissoras do mercado para investir

A Hashdex, gestora brasileira de criptoativos, divulgou nesta terça-feira, 31, um relatório onde analistas da empresa apontam oportunidades promissoras de investimentos no setor. De acordo com a responsável pelo HASH11, principal ETF de criptoativos do Brasil, os NFTs, metaverso, jogos em blockchain e tokens sociais representam as maiores oportunidades de investimento no longo prazo.

Tecendo uma comparação entre a evolução da tecnologia blockchain e o surgimento da internet, a gestora explicou aos seus clientes os conceitos básicos sobre os setores e a Web 3.0, nova fase da internet que integra o blockchain, criptoativos e carteiras digitais.

"O ano de 2021 foi transformador para o segmento de entretenimento e cultura digital baseado em blockchain e criptoativos, inclusive com algumas das principais aplicações da Web3 começando a gerar fluxos significativos de receita”, afirmou Carlos Eduardo Gomes, head de research da Hashdex.

A empresa acredita que o desenvolvimento de uma cultura digital poderia ser impulsionado pelo uso dos criptoativos e a inovação gerada por eles, impactando diretamente na forma como a riqueza é contruída.

“Acreditamos que a cultura digital, impulsionada pela revolução das criptomoedas, promete catapultar os sistemas econômicos para o futuro, mudando a forma como a riqueza é construída, o dinheiro é transferido e o valor é representado”, diz o documento, acrescentando que “ela mostra como a combinação da tecnologia e finanças pode se destacar, afetando a cultura e as tendências populares em todo o mundo”.

A oportunidade de investimento estaria, segundo a Hashdex, na forma que a cultura influencia as preferências e hábitos de consumo da população.

“Se um indivíduo ou entidade controla a cultura, pode exercer também grande influência nas preferências e hábitos de consumo. Nesse contexto, julgamos que a revolução cripto e o atual movimento em direção à cultura digital representam uma oportunidade para os investidores serem expostos a uma classe de ativos promissora, com perspectivas de excelente crescimento”, conclui o relatório.

É nesse sentido, de acordo com a opinião dos analistas da Hashdex, que os NFTs, metaverso, jogos em blockchain e tokens sociais se encaixam como oportunidades promissoras de investimento para o longo prazo. No entanto, o documento também aponta alguns desafios para os setores:

• Redes que sacrificam a segurança pelo desempenho, como a Ronin Network, de Axie Infinity

• Inexperiência dos estúdios de jogos em blockchain quanto à gráficos e usabilidade, que se encontram muito aquém do que é fornecido por grandes empresas como Ubisoft e Activision

• Tecnologia blockchain em estágios iniciais

• A dificuldade que usuários têm em aprender a utilizar sistemas pouco intuitivos, com carteiras digitais, frases semente, chave privada, entre outros aprendizados necessários para utilizar a tecnologia blockchain

• A atual condição fragmentada dos ecossistemas em blockchain

• Um ambiente descentralizado torna complexa a aplicação de sistemas de segurança como “conheça seu cliente” (KYC), anti lavagem de dinheiro (AML) e contra o financiamento de terrorismo (CFT)

No entanto, os desafios não anulam as possibilidades de rendimento geradas por estes setores do universo dos criptoativos, já que o estudo constatou uma espécie de migração dos investimentos de Venture Capital em criptoativos para os NFTs, metaverso, jogos em blockchain e tokens sociais.

"Apesar do incrível crescimento do setor nos últimos anos, ainda há espaço para um crescimento massivo do ecossistema de cultura digital, apoiado pelo potencial dessas novas tecnologias de revolucionar a forma como os usuários participam, criam e interagem com esses universos virtuais", explica Carlos Eduardo Gomes.

"A oportunidade de estar no início da construção desses ecossistemas fez com que parte significativa dos investimentos de Venture Capital no espaço cripto se deslocasse para o desenvolvimento de metaversos, NFTs e jogos em blockchain", conclui.

O estudo ainda pontua que tais setores não trazem com si conceitos exatamente novos, já que promovem melhorias em setores já existentes na economia mundial, como a arte, artigos colecionáveis e videogames. Este também seria um dos motivos pelos quais eles são promissores, já que se apoiam em produtos já consolidados entre a população.

“A tecnologia blockchain e o conceito de descentralização se propõem a renovar segmentos já bilionários, com um histórico comprovado de interesse e um mercado endereçável robusto em plataformas da Web 2.0”, explica o relatório.

Outro especialista que baseia suas previsões de mercado nas preferências e hábitos de consumo da população é o bilionário Tim Draper. Conhecido por ter investido em bitcoin a partir do primeiro leilão de criptomoedas confiscadas do FBI, o investidor chegou a afirmar recentemente que as mulheres poderiam elevar o preço da principal criptomoeda para US$ 250 mil, caso ela se tornasse um meio de pagamento viável. Sua justificativa, foi o comportamento delas quando o assunto é o consumo.

