Maior gestora cripto do mundo, Grayscale lança fundo da rede Solana

A gestora de ativos digitais Grayscale, maior custodiante de bitcoin e criptoativos do mundo, revelou seu 16º veículo de investimento, que será investido de forma passiva em SOL, a criptomoeda nativa da rede Solana.

O fundo Grayscale Solana Trust já está disponível para investidores individuais e institucionais credenciados, anunciou a empresa nesta terça-feira, 30.

Ele segue os preços de produtos semelhantes que oferecem exposição a ativos digitais de destaque, como bitcoin, ether, bitcoin cash, litecoin e stellar lumens.

O blockchain Solana e sua criptomoeda SOL tiveram um crescimento explosivo em 2021, com o preço do ativo saltando de cerca de US$ 1,50 no início do ano para 215 dólares atualmente.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

