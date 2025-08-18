Maior fundo soberano do mundo amplia exposição ao bitcoin em 83%

O fundo soberano da Noruega expandiu sua exposição ao bitcoin. Com US$ 1,7 trilhão em ativos sob gestão, o fundo é o maior do mundo, e dados recentes divulgados pelo banco Standard Chartered indicam que o fundo está cada vez mais conectado ao mundo cripto.

Os dados reunidos pelo banco foram divulgados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e são referentes ao segundo trimestre de 2025. De acordo com os documentos, a exposição à criptomoeda é resultado de investimentos em empresas que compram o ativo.

Os documentos indicam que o fundo soberano da Noruega possui investimentos em duas empresas que compram unidades de bitcoin: a Strategy e a Metaplanet. A Strategy é a maior detentora institucional da criptomoeda, e a Metaplanet também está entre os maiores compradores do ativo.

Graças aos investimentos, a exposição do fundo à criptomoeda passou de 6,2 mil unidades no primeiro trimestre para 11,4 mil unidades no segundo trimestre, um crescimento de 83%. Segundo o Standard Chartered, o crescimento ocorreu principalmente por causa das novas compras pela Strategy.

A avaliação do Standard Chartered é que o fundo soberano está usando as empresas como uma forma de "ter uma exposição indireta" ao bitcoin. O banco acredita que a exposição crescente à criptomoeda "precisa ser uma posição proativa", indicando uma intencionalidade por parte do fundo.

Fundos soberanos e bitcoin

Além do fundo soberano da Noruega, dados reunidos pelo Standard Chartered indicam que outros fundos soberanos estão expandindo suas exposições indiretas à criptomoeda, em especial por meio de investimentos em empresas que possuem reservas do ativo.

O Standard Chartered já havia apontado essa tendência em fevereiro deste ano e avalia que o movimento começou a ganhar tração ao redor do mundo. Na prática, a exposição crescente é um sinal relevante em torno da adoção do bitcoin e sua consolidação como um ativo estabelecido no mercado.

Até o momento, porém, os fundos não realizaram investimentos diretos na criptomoeda, o que ajudaria a impulsionar o preço do ativo a partir de uma nova fonte de demanda. Mesmo assim, o banco britânico acredita que esses investimentos serão realizados em breve.

