Maior fundo de hedge do mundo, Bridgewater vai investir em criptoativos

O Bridgewater, maior fundo de hedge do mundo, gerido por Ray Dalio, está se preparando para investir em um fundo de criptoativos. Embora não seja um investimento direto nos ativos digitais, o movimento é visto como o primeiro passo do fundo com US$ 150 bilhões sob custódia em levar a classe de ativos a sério.

Segundo informou a Coindesk, o fundo planeja investir através de um veículo externo, ou seja, em outro fundo. O investimento, no entanto, é minúsculo quando comparado à totalidade de ativos sob custódia da gestora, e ainda segundo as fontes, outros importantes investidores de cripto estão em tratativas para investir no fundo.

Procurado pela publicação, um porta-voz da gestora não respondeu aos pedidos por comentários.

O gestor do Bridgewater, o lendário e bilionário Ray Dalio, anunciou no ano passado que havia feito investimentos pessoais em bitcoin e ether. Em entrevista ao Yahoo Finance, ele declarou: “Não vou falar a quantidade exata de bitcoin que eu tenho, mas tenho um pouco de ether também. Mas não é muito”, disse ele.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok