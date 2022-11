Maior fundo de cripto do mundo tem desconto de quase 50% em relação ao bitcoin

O maior meio de investimento institucional em bitcoin está sob suspeita após começar a ser negociado com um desconto recorde.

O Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) é a mais recente entidade da indústria do bitcoin a sentir o peso do desastre sobre a extinta exchange FTX.

Coinbase alega confiança no GBTC

Com contágio e temores de uma queda ainda maior nos preços do bitcoin e altcoins, as dúvidas estão afetando até mesmo os nomes mais conhecidos — e confiáveis ​​— da indústria de criptomoedas.

Nos últimos dias, foi a vez do GBTC, o fundo de investimento em bitcoin, em meio a problemas mostrados por uma empresa de criptomoedas relacionada, a Genesis Trading.

Como o Cointelegraph relatou, a holding Digital Currency Group (DCG), bem como a gestora Grayscale, rapidamente procuraram tranquilizar os investidores e o mercado de que seu principal produto estava financeiramente saudável.

Isso não pareceu suficiente para acalmar os nervos, levando a mais declarações públicas envolvendo ter fé no DCG e no GBTC.

Entre eles estava a Coinbase Institutional, o braço de investimento institucional da exchange Coinbase.

“Nada é mais importante do que garantir que os ativos de nossos clientes estejam seguros”, publicou a empresa no Twitter em 17 de novembro.

“Com 10 anos de experiência construindo uma solução de custódia segura e que segue os padrões, a Coinbase Institutional se orgulha em fornecer serviços de armazenamento offline com nosso custodiante qualificado.”

A imagem do GBTC já está em xeque há algum tempo. Desde 2021, ele é negociado com desconto em relação ao preço à vista do bitcoin, um desconto que agora se aproxima de 50%.

Em meio à falta de demanda, a especulação aumentou em razão dos rumores de que a Grayscale pode acabar sendo comprada caso a Genesis Trading entre em colapso.

Essa mudança de tática pode ter implicações para o GBTC, já que a Grayscale teoricamente continua com a intenção de convertê-lo em um fundo negociado em bolsa (ETF).

“Embora este seja um momento difícil para muitos no mercado cripto, estou profundamente otimista sobre o futuro desta indústria, os negócios da Grayscale e a oportunidade para os investidores”, tweetou o CEO da Grayscale, Michael Sonnenshein, em 19 de novembro.

Lepard: "Eu estou comprando mais" cotas de GBTC

O consenso sobre a potencial venda do GBTC, avaliado em US$ 10,5 bilhões, continua fraco.

“A Genesis pode falir, mas acho que as chances de o fundo GBTC ser liquidado são altamente improváveis, dada a vaca leiteira que tem sido”, reagiu Lyle Pratt, criador da plataforma de mensagens Vida Global.

“É mais provável que alguém como a Fidelity compre e o mantenha em funcionamento.”

O desconto acentuado após a saga da FTX, entretanto, tornou o GBTC uma “compra” um tanto irônica para nomes como ARK Invest e Lawrence Lepard, gerente de investimentos da Equity Management Associates.

“Muitas perguntas e mensagens. Minha visão sobre a Grayscale e alerta de spoiler sobre o GBTC: eu o possuo”, ele começou uma série de publicações no Twitter no fim de semana.

“Eu tenho comprado mais. Ainda é menos de 5% da minha carteira de bitcoin, caso eu esteja errado. Autocustódia é obrigatória, e é a maior prioridade.”

Sobre o quão ruim o contágio pode ser para o DCG e sua família de empresas, Leopard, no entanto, reconheceu que “é impossível saber em qual grau de problema eles estão”.]

Ele continuou analisando as consequências caso ocorra o pior cenário: falência.

