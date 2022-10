Maior corretora cripto do mundo tem saída recorde de R$ 5,8 bilhões em bitcoin

O bitcoin registrou atividade recorde de compra, enquanto a cotação da criptomoeda em relação ao dólar retorna às máximas de seis semanas.

Os dados mais recentes da empresa de análise on-chain CryptoQuant mostram mais bitcoins deixando a exchange Binance - a maior do mercado - em um único dia do que nunca.

Apesar dos avisos de que um fundo macro pode ainda não ter ocorrido, os investidores de bitcoin não perderam tempo comprando a criptomoeda assim que ela ficou acima de US$ 20 mil.

Os ganhos dos últimos dois dias proporcionaram uma mudança radical no comportamento dos usuários de exchanges, com os saldos de bitcoin caindo em geral.

Como a maior exchange em volume, a Binance foi de particular interesse e viu uma mudança de posição líquida de mais de 55.000 bitcoins em 26 de outubro, equivalente a US$ 1,1 bilhão (R$ 5,8 bilhões, na cotação atual) - a maior de todos os tempos.

As saídas superaram todas as outras compras, incluindo na queda de US$ 17.600 em junho deste ano e na queda de março de 2020.

O colaborador do CryptoQuant, Binh Dang, observou ainda que as saídas da plataforma de derivativos estavam estabelecendo recordes de vários meses.

“Ontem foi o dia com o maior número de moedas movidas para fora das exchanges de derivativos: 71.579 Bitcoin”, escreveu ele em um dos posts do Quicktake da empresa, observando que as movimentações internas podem ter feito parte do total.

“Esse número contribui para trazer a saída de bitcoin das exchanges de derivativos para 94.024 bitcoins. Este é o número mais significativo desde julho. Esse valor ajudou a reduzir drasticamente as reservas totais nas exchanges de derivativos após o pico desde que o preço da criptomoeda caiu em maio", avalia Dang.

Ele acrescentou que essas saídas de derivativos já acompanharam a diminuição da pressão do lado da venda no bitcoin de forma mais ampla.

“Embora ainda haja falta de confirmação on-chain do fundo da cotação do bitcoin, olhando para a história do final de 2018, veremos a diferença”, concluiu.

Ganhos “não mudaram” o mercado de baixa do bitcoin

As principais plataformas rastreadas pelo CryptoQuant viram cerca de 42.500 bitcoins em saídas líquidas. Ao contrário da Binance, a mudança de posição entre plataformas não estabeleceu um recorde global, com junho permanecendo mais alto.

O colaborador do CryptoQuant alertou que os bons tempos podem não durar muito. A reunião do Federal Reserve dos Estados Unidos sobre as taxas de juros em novembro pode fornecer um pivô indesejado.

"Para mim, isso pode significar algum tipo de pump falso antes da reunião do Federal Reserve em 2.11.2022", escreveu Dang.

Ele destaca que "o [índice] DXY está caindo e ajudou o S&P500 e o bitcoin a crescerem. Tenha cuidado porque ainda estamos no mercado de baixa e um pequeno pump não mudou isso".

