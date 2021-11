Maior carteira de shiba inu movimenta criptomoedas e preocupa investidores

A maior carteira de shiba inu (SHIB) do mundo, que comprou cerca de R$ 70 mil em unidades do ativo digital no ano passado e viu o investimento se transformar em mais de R$ 28 bilhões com a alta das últimas semanas começou a movimentar as suas criptomoedas. E isso é uma péssima notícia para os investidores e entusiastas da criptomoeda-meme inspirada numa raça de cachorro, cujo preço já sente os efeitos da operação.

De acordo com os dados públicos registrados na blockchain Ethereum, rede onde os tokens SHIB circulam, a carteira 0x1406899696aDb2fA7a95eA68E80D4f9C82FCDeDd transferiu, na terça-feira, 2, 40 trilhões de tokens SHIB, em quatro transações, para quatro endereços diferentes.

O endereço tinha um total de 70 trilhões de tokens SHIB, ou cerca de 13% de todas as shiba inu em circulação, segundo dados do CoinMarketCap. Isso significa que este único investidor, por ter uma enorme quantidade de ativos, tem a capacidade de provocar uma verdadeira catástrofe no preço da criptomoeda, já que pode provocar um fluxo vendedor sem precedentes.

Apesar disso, aparentemente o investidor não vendeu as criptomoedas, já que elas não foram transferidas para endereços que pertencem a corretoras e dificilmente quatro investidores comprariam quantidades tão grandes da criptomoeda, de uma só vez, em transações ponto a ponto (P2P).

Segundo especialistas, entretanto, esta pode ser uma forma de se preparar para uma venda futura, sem chamar tanto atenção, já que a primeira carteira era conhecida como a maior custodiante de SHIB do mundo e, portanto, frequentemente monitorada. Ao enviar para outros endereços, o investidor pode continuar diluindo o seu saldo entre incontáveis endereços, a fim de movimentá-los de forma mais discreta e não provocar tanto impacto no preço do ativo.

A criptomoeda shiba inu, criada como uma brincadeira e sem nenhum propósito real senão o de enfraquecer a sua "concorrente" dogecoin - ela inclusive é chamada por seus criadores de "dogecoin killer" - viveu uma alta acentuada nas últimas semanas, quando foi listada para negociação em algumas das maiores corretoras cripto do mundo. Além disso, um mutirão de entusiastas do ativo criou até abaixo-assinado para que a SHIB seja disponibilizada pela Robinhood, popular plataforma de investimentos focada no público jovem dos EUA.

Depois de saltar para o recorde de US$ 0,000088 em 28 de outubro, o preço da SHIB já despencou quase 30% desde então, cotada atualmente a US$ 0,00006475 - apenas nesta quarta-feira, 3, o ativo já caiu mais de 8%. Apesar disso, ainda acumula 650% de ganhos nos últimos 30 dias e incríveis 917.421.144% no último ano, segundo dados do CoinGecko.

Apesar da alta, especialistas recomendam muita cautela com esse tipo de investimento, já que os seus fundamentos são bastante questionáveis, especialmente devido à oferta de tokens ser altíssima, podendo chegar a 1 quadrilhão - ponto que foi duramente criticada pelo megainvestidor Michael Burry. Além disso, a concentração de ativos em uma única carteira também é preocupante e pode impactar negativamente os investidores.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube