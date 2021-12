Maior carteira de bitcoin do mundo mira mercado brasileiro e chega ao país

A Blockchain.com, uma das maiores plataformas de criptomoedas do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 1, que está chegando ao Brasil. A empresa, que começou como uma carteira cripto e atualmente oferece uma série de outros serviços com ativos digitais, abrirá um escritório no país no primeiro trimestre de 2022.

A decisão vem na esteira da aquisição da fintech argentina SeSocio, comprada com o objetivo de expandir sua atuação na América Latina. Foi a maior aquisição da história da Blockchain.com, que há alguns meses recebeu aporte de 537 milhões de dólares (3 bilhões de reais), em rodada de investimento que avaliou a empresa em 5,2 bilhões de dólares (quase 30 bilhões de reais).

"A América Latina possui grande oportunidade de crescimento em cripto na próxima década", disse Peter Smith, CEO da Blockchain.com. “Milhões de pessoas já viveram períodos de inflação alta, o surgimento de novas moedas e instabilidade política, criando um ambiente favorável para as criptomoedas. Ao incorporar a equipe do SeSocio, nosso objetivo é dar a todos os latino-americanos acesso a uma plataforma global de negociação de criptomoedas”, completou.

A aquisição da fintech argentina é o mais recente movimento da Blockchain.com em sua estratégia de crescimento global. As recentes aquisições incluem a corretora AiX, que desenvolveu um chatbox de inteligência artificial para intermediar transações; a Magic Carpet, especializada no uso de machine learning em análise de investimentos; e a startup Storm Inc.

A SeSocio é uma plataforma de finanças pessoais fundada em 2017 na Argentina e com atuação também em outros países da região, como Chile, Colômbia, México e Peru, que oferece aos usuários uma espécie de banco em blockchain, com serviços diversos como cartão de crédito, corretora, seguros, pagamentos e mais.

Já a Blockchain.com, fundada em 2011 e com atuação global, é uma das mais conhecidas e utilizadas carteiras de criptoativos do mundo, com quase 80 milhões de endereços. Segundo dados da empresa, entre 2012 e 2020, 28% das transações realizadas na rede Bitcoin passaram por algum endereço registrado pela plataforma.

A chegada da Blockchain.com ao Brasil é reflexo do crescimento do mercado cripto no país, que já conta com a atuação de algumas das maiores empresas do setor no mundo e um ambiente regulatório favorável, onde inclusive o próprio Banco Central já estuda o uso de blockchain para emissão de tokens e até para a sua CBDC.

