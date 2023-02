Maior banco da Alemanha conclui teste de plataforma tokenizada de investimento

O Deutsche Bank Singapore, filial do maior banco da Alemanha, e a Memento Blockchain concluíram com sucesso a fase de prova de conceito do Projeto DAMA (Digital Assets Management Access, em inglês), idealizado para facilitar o gerenciamento de fundos digitais que investem em títulos tokenizados.

De acordo com o relatório, os responsáveis pelo projeto conseguiram criar um fundo de ativos digitais com seu próprio token vinculado a um blockchain e lançar uma forma de converter diretamente fundos fiduciários para ativos digitais por parte dos seus clientes.

Com a novidade, os investidores institucionais poderiam então ingressar no fundo por meio da cunhagem direta de tokens, termo que define o processo de criação do criptoativo, por meio de um agregador de uma corretora de criptomoedas descentralizada ou por meio de um mercado integrado.

Como primeiro passo, o Deutsche Bank e a Memento Blockchain criaram uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) na Ethereum e um token soulbound (SBT) exclusivo e intransferível. Usando o SBT, os desenvolvedores da plataforma poderiam verificar a identidade do proprietário da carteira e conceder-lhes acesso a oportunidades de investimento sem exigir suas informações pessoais a cada vez.

Enquanto isso, uma âncora de confiança mantém as verificações dos procedimentos de autenticidade e segurança e os documentos que acompanham o cliente fora do blockchain. O SBT também pode ser usado para restringir o acesso a serviços ou produtos que não correspondam à tolerância ou experiência de risco dos usuários subjacentes.

Para investir em um fundo, os investidores institucionais detentores do SBT forneceriam garantias para cunhar e receber ações tokenizadas do fundo de investimento digital subjacente de sua escolha. As ações tokenizadas podem então ser trocadas por meio de um mercado digital integrado para ativos digitais, como stablecoins.

Já em relação aos gestores de patrimônios, o projeto permitiria que eles criassem fundos tokenizados usando uma janela em redes de testes na Ethereum envolvendo uma variedade de estratégias, como depósito de criptomoedas em redes DeFi.

Para garantir a segurança de ativos, o Deutsche Bank e a Memento Blockchain utilizaram a carteira digital MetaMask para o Projeto DAMA. A MetaMask é incorporada à plataforma como a carteira digital escolhida pelos parceiros para facilitar a transferência de ativos digitais.

Os investidores institucionais precisariam manter um SBT em sua carteira MetaMask para acessar os aplicativos descentralizados da plataforma. Para as próximas etapas, o Deustche Bank disse que está explorando o uso do Projeto DAMA em Singapura, onde atualmente existem 1.100 gestores de fundos registrados com um total combinado de US$ 3,36 trilhões em ativos sob gestão.

