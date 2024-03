Maconha em blockchain, que viagem é essa? Projeto une cripto e cannabis; conheça

A Cannabis é uma das plantas que tem maior potencial contra as emissões de carbono e isso já está sendo explorado por projetos como a Kanna, que leva a "planta do futuro" para o blockchain.

Com o token de utilidade KNN, a comunidade Kanna amplia e garante mais segurança e confiabilidade ao trabalho dos produtos de cannabis.

No ecossistema, além do acesso a benefícios, os membros da comunidade realizam processos de auditoria e contribuem para a evolução deste mercado, que ainda busca espaço e reconhecimento nos processos de cultivo da cannabis que beneficiam práticas ESG em diversos aspectos.

Confira na íntegra a entrevista com Luís Quintanilha, cofundador da Kanna, 1ª organização autônoma descentralizada (DAO, na sigla em inglês) especializada em cannabis e criptomoedas:

