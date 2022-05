Luna: tudo sobre a criptomoeda do protocolo Terra

A Luna é uma criptomoeda bastante peculiar e faz parte do ecossistema Terra. Sua emissão está diretamente ligada à queima da UST, famosa stablecoin, ou criptomoeda estável em português. Foi assim, e com iniciativas ousadas, que a Terraform Labs fez com que a Luna se tornasse um dos maiores destaques de 2022 até agora.

Em meio a polêmicas, o fato é que a Luna bateu recordes de preço por diversas vezes seguidas enquanto o mercado de criptomoedas caía após novas medidas do banco central americano e o estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Mas como isso aconteceu? E como a Luna funciona? Será que vale a pena investir?

