Luna dispara 180% em uma semana: vale a pena investir na criptomoeda que caiu 99,9% em maio?

Apenas um mês depois de chegar a valer mais de US$ 119 em abril deste ano, a criptomoeda LUNA surpreendeu a todos ao despencar mais de 99,9%. Atualmente cotada em US$ 0,0002409 e renomeada para LUNC, a criptomoeda esquecida volta a chamar a atenção de investidores após subir mais de 180% em uma semana, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Rotulada como uma criptomoeda fraudulenta, a LUNC foi abandonada por seus criadores após protagonizar um dos maiores colapsos do mercado de criptomoedas. No entanto, desenvolvedores ainda trabalham no projeto e em soluções para tornar a Luna Classic mais interessante aos olhos de investidores.

Uma nova atualização, a liberação do processo de staking e um novo mecanismo de queima de tokens estariam entre as medidas pensadas pelos membros da comunidade Luna Classic para melhorar o projeto.

Na última semana, o ativo subiu aproximadamente 180%, de acordo com dados do CoinMarketCap. Esse aumento substancial de preço fez com que mais de US$ 1,2 bilhão entrassem para a capitalização de mercado da LUNC, que saiu de US$ 665 para US$ 1,87 bilhão entre 25 de agosto e 1º de setembro. Em determinado momento, a capitalização de mercado da LUNC chegou a US$ 2,23 bilhões.

Vale a pena investir em LUNC?

Os números surpreendentes fizeram com que investidores voltassem a se questionar se vale a pena comprar LUNC, mesmo após sua queda de 99,9% em maio de 2022. Caso a LUNC atingisse um centavo de dólar, ou até mesmo um dólar inteiro, os lucros seriam substanciais. No entanto, o feito se demonstra praticamente impossível, já que elevaria a capitalização da LUNC para a casa dos trilhões.

Apesar disso, a alta volatilidade da criptomoeda se dá por seu baixo nível de liquidez. No momento, a LUNC voltou a cair 15,32% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMakretCap. Os poucos desenvolvedores ativos no ecossistema Terra Classic foram suficientes para alimentar a especulação.

O mecanismo de queima, que havia despertado otimismo entre investidores, não será sufuciente para aumentar o preço da LUNC de forma significativa. Segundo especialistas, a proposta de Edward Kim que apresenta a queima de 1,2% dos tokens de todas as transações na rede apenas cria uma narrativa para investidores mais novos no universo das criptomoedas.

Isso porque a maioria das negociações de LUNC ocorre fora da rede, em corretoras de criptomoedas centralizadas como a Binance e Kucoin. Sendo assim, todas elas precisariam adotar o mecanismo proposto por Kim para que ele tivesse impacto efetivo. Caso contrário, apenas uma pequena fração dos tokens LUNC seria queimada na prática.

Outros especialistas fazem suposições de que a LUNC possa seguir os mesmos passos de criptomoedas-meme famosas, como dogecoin e shiba inu. Apesar de amplamente adotadas até mesmo por Elon Musk, elas geram dúvidas quanto ao seu propósito como investimento.

Enquanto isso, Do Kwon, o criador da Luna, segue sendo investigado por autoridades. No entanto, ele nega que quaisquer irregularidades tenham causado o colapso de maio.

