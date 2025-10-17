Lumx levanta US$ 3,4 milhões e reforça vanguarda em infraestrutura de stablecoins na América Latina

A Lumx, startup brasileira de infraestrutura de pagamentos com stablecoins, anunciou na última quarta-feira, 15, a captação de US$ 3,4 milhões em uma rodada "seed" de investimento. Com isso, a empresa pretende ampliar seus recursos de conformidade regulatória e segurança global em um mercado cada vez mais competitivo, que explora o potencial das criptomoedas que acompanham o valor de determinado ativo, geralmente o dólar, e que já movimentam mais dinheiro que a Visa e a Mastercard juntas.

Utilizando a tecnologia blockchain e APIs, a Lumx permite que bancos, fintechs e provedores de pagamento integrem soluções baseadas em stablecoins, como USDC e USDT, orquestrando operações entre moedas fiduciárias e ativos digitais para clientes corporativos.

Expansão com foco em licenças e segurança

"Buscamos uma expansão a nível de licenças, porque isso deriva justamente a gente ter a melhor infraestrutura. E a infraestrutura lê-se não só tecnológica, mas infraestrutura regulatória para conseguir dar aos nossos clientes a maior segurança possível para operar e, obviamente, isso tudo conseguir conectar o Brasil e a América Latina ao mundo através de trilhos de pagamento e stablecoins, dando acesso a outros produtos e serviços que a gente pretende fazer", disse Caio Barbosa, co-CEO da Lumx, em entrevista à EXAME.

A rodada de investimento foi liderada pela Indicator Capital e pela CMT Digital. O aporte contou com a participação dos fundos Antler, Honey Island e Escala Capital, além de investidores estratégicos como a Bitso e Nomad, e investidores-anjo Josh Weiss e Chuk Okpalugo.

Destaque brasileiro

"A gente não perde para ninguém lá fora. Acho que esse é o ponto, a gente tem uma tecnologia que é capaz de executar e minar dores num ecossistema brasileiro com tecnologia feita em casa. Acho que isso é um grande diferencial pensando em competitividade. Quão bonito é você ter um produto no Brasil que não perde para nenhum outro produto. E a gente poder fazer isso para as empresas aqui com preço justo. O cliente não precisa pagar em dólar. Tem uma empresa no Brasil que resolve essa dor para ele", disse Amanda Marques, CMO da Lumx, em entrevista à EXAME.

