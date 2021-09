Lote de criptomoeda dispara 7.000% e supera bitcoin; veja como aproveitar

Setembro começou agitado no mercado de criptoativos. O bitcoin voltou a animar os investidores ao ultrapassar a marca de 50.000 dólares. Desde primeiro de janeiro até agora foram cerca de 75% de lucro. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 380%. Desde a criação da moeda digital, já são mais de 3.000.000% de retorno. Isso significa que 10 reais investidos viram mais de 3 milhões de reais.

Alguns investidores conseguiram se beneficiar desse lucro sem investir em bitcoin. Até 2011, era possível baixar 5 unidades do criptoativo por dia gratuitamente no site Bitcoin Faucet. A iniciativa foi criada por Gavin Andresen, antigo chefe de desenvolvimento do Bitcoin Core, para popularizar a criptomoeda que era negligenciada e temida pelos investidores. Dessa forma, as pessoas poderiam sentir no bolso a transformação financeira com os riscos praticamente zerados. Receber 5 bitcoins por dia naquela época foi o mesmo que embolsar 1.078.428 de reais com cada moeda anos depois.

Já não dá para pegar o Bitcoin gratuitamente, mas a possibilidade existe com outros ativos digitais, menores, ainda fora do radar e com potencial de crescimento. No dia 14 de abril, o analista especializado em criptomoedas, André Franco, da Empiricus, decidiu dar um lote da criptomoeda AXS para todos os interessados em conhecer a sua carteira de criptoativos.

Ele já acompanhava a criptomoeda e foi um dos únicos analistas do Brasil a indicar a compra de AXS quando ela ainda era cotada em 50 centavos. Além de indicar, Franco decidiu dar um lote de AXS para que ninguém ficasse de fora da multiplicação que ele projetava para o ativo.

Quem aceitou o presente na época se deu bem. Em abril, o AXS custava 8 dólares e chegou a valer 80 dólares no início de setembro. Ou seja, uma valorização superior a 900% em um período inferior a um ano.

O episódio ficou conhecido como o dia em que "O Bitcoin ia comer poeira". Muitos influenciadores debocharam da iniciativa, afirmaram que a cripto em questão era o Ethereum e que a projeção não se confirmaria. Produziram conteúdos afirmando que AXS era 'pirâmide'.

Mas, enquanto o Bitcoin caiu 22% de abril até o início de setembro, AXS subiu mais de 900%. AXS não só superou o Bitcoin, como “blindou” e multiplicou o dinheiro investido da queda que o criptomercado sofreu. Quem desacreditou perdeu a oportunidade de transformar 1.000 reais em mais de 10.000 reais com uma criptomoeda dada de presente, em 4 meses.

Uma nova oportunidade

Agora, André Franco, da Empiricus, está confiante de que existe uma nova criptomoeda que seguirá um caminho semelhante ao de AXS. Trata-se de um token NFT que, assim como Axie Infinity, está inserido no universo de games e blockchain.

O criptoativo foi lançado no dia 1º de setembro. Apenas na data da sua estreia, ele saltou dos 0,20 dólares para fechar o dia cotado a 8 dólares. Foi uma valorização de 7.000% em apenas 24 horas.

Depois de AXS, receber um lote desta 'gamecoin' pode ser a segunda chance de transformar R$ 1.000 em R$ 100.000

Segundo André Franco, as valorizações entregues até aqui são insignificantes se comparadas com aquelas que o analista está projetando para os próximos meses. Na visão dele, a cripto reuniu todos os fatores necessários para engatar mais uma arrancada de valorização e pode transformar cada 1.000 reais investidos em 100.000 reais nos próximos meses, mesmo após essa recente valorização.

Da mesma forma que foi feito com AXS, Franco resolveu dar um lote dessa criptomoeda para os interessados em conhecer as suas indicações. “Foram dias estudando esta cripto para finalmente afirmar que ela pode ser a sua nova chance de transformar 1.000 reais em 100.000 reais. E, assim como fiz em AXS, eu vou dar um lote dela para que você possa investir com os riscos praticamente zerados", afirma André Franco.

O que são NFTs

A palavra vem de “non-fungible token” ou “token não fungível”. Estamos falando de uma sequência única que não pode ser alterada e tem sido usada para dar autenticidade a objetos físicos ou digitais. É uma aplicação da mesma tecnologia que permitiu o surgimento do Bitcoin e das criptomoedas.

Dados da ferramenta de análise de criptoativos DappRadar indicam que o segmento tem caído no gosto de usuários e investidores desde o fim do ano passado, com o aumento exponencial do volume de transações dos marketplaces de NFTs. Veja o gráfico abaixo:

Mas o segmento que mais tem chamado a atenção dos investidores são os jogos desenvolvidos que utilizam NFTs, como o AXS. Diferentemente das demais criptomoedas, os protocolos de games não são baseados em teorias. Eles têm aplicabilidade no mundo real e apresentam fundamentos concretos. Por exemplo: receita, lucro e Ebitda, assim como as empresas da Bolsa de Valores.

Portanto, não são ativos sem lastro, em que é complexo e difícil conectar o preço do ativo com a realidade. Se o jogo vai bem, o preço tende a subir; se vai mal, tende a cair. Em outras palavras, investir nos NFTs certos é o mesmo que investir com os fundamentos de uma ação, mas com o potencial de uma criptomoeda.

Veja o caso de AXS. O game era praticamente desconhecido em janeiro, mas o seu diferencial de "pagar" para o usuário jogar em vez de cobrar fez com que o jogo crescesse. Em 8 meses, ela saiu do anonimato para ter um crescimento exponencial, a ponto de ser considerado o projeto baseado em NFT com maior volume da história. Além de ser o jogo que mais cresce no mundo e o protocolo de criptoativo que mais gerou receita em julho.

Assim como no mundo das ações, o preço tende a acompanhar os lucros das empresas. Nesses meses de crescimento, AXS valorizou 13.000% em 2021 e multiplicou por 140 vezes o dinheiro investido.

O potencial da classe é tamanho que até mesmo algumas das pessoas mais ricas e famosas do mundo estão investindo. Dentre as figuras mais simbólicas que investem nesta classe estão:

Elon Musk;

Paris Hilton;

Tom Brady;

Michael Jordan;

Kevin Duran.

Todos esses e outros famosos estão investindo em um segmento que não só tem revolucionado o mercado de criptomoedas como a vida financeira de quem investe nos protocolos certos desse ecossistema.

É 'hype' ou apenas o começo do movimento exponencial?

Se 7.000% parece muito, basta ver o que está acontecendo com outros tokens NFT:

O NFT Cocos, que também é baseado em games, subiu 323.348% apenas em 2021, superando até mesmo o retorno de Axie Infinity. Ou seja, quem investiu 1.000 reais em Cocos no início do ano hoje já tem 3.235.000 reais na conta. Quem investiu no NFT Jade no início do ano conseguiu ótimos retornos. Afinal, Jade se valorizou 104.883% em 2021 e multiplicou por mais de 1000 vezes o dinheiro investido.

Vale ressaltar que isso não significa que a cripto que Franco selecionou vai repetir os mesmos ganhos. Afinal, retorno passado não é garantia de retorno futuro. A tabela apenas mostra o quanto uma criptomoeda NFT pode se valorizar.

O fato de que AXS, Cocos, Jade e outros protocolos entregaram excelentes lucros aos seus investidores não significa que o mesmo vai se repetir com a nova aposta de Franco. Além disso, investir em criptomoedas envolve riscos. Por isso, é recomendado o aporte apenas de uma pequena quantia, que não será necessária para emergências.

De qualquer forma, o especialista acredita que é vantajoso para qualquer investidor possuir criptoativos na carteira. Com um investimento baixo, há a chance de obter retornos elevados nesta classe de ativos que têm chamado a atenção de todo o mundo financeiro.

A situação fica ainda mais vantajosa se levar em consideração que Franco vai dar um lote de presente da criptomoeda. Por isso, garanta o seu.

No dia 20, Franco também vai liberar um relatório com os tokens NFTs mais quentes do mercado e um curso gratuito com o 'beabá' de tudo o que é preciso saber sobre criptomoedas. Dessa forma, o lote recebido poderá ser apenas o primeiro passo de uma jornada de sucesso no mercado.

Para garantir a sua vaga no evento 100% online e 100% gratuito, clique aqui para fazer o seu cadastro. "Eu realmente acredito que esta criptomoeda pode fazer com que você consiga o seu primeiro - ou próximo - 6 dígitos de lucro neste mercado", explica André Franco aos seus seguidores.

Por que uma cripto de presente?

André Franco oferece a principal aposta da sua carteira porque, para ele, é vantajoso ser reconhecido como o analista que recomendou a compra da nova bola da vez no mercado de criptomoedas. É uma relação ganha-ganha, em que ele ganha notoriedade dentro da comunidade de cripto investidores enquanto seus leitores se expõem à nova aposta com os riscos praticamente zerados.

Além de AXS, o analista já presenteou os leitores com as suas grandes apostas em outras duas oportunidades. A primeira delas foi em 2019, quando deu o utility token Chainlink para os seus assinantes. Desde então, o criptoativo já acumula 3.400% de valorização. Ou seja, quem investiu o valor inicial dado por Franco já obteve multiplicações de 35 vezes.

Quem não aproveitou o primeiro presente, mas decidiu aceitar o segundo, não ficou para trás. Em 12 de agosto de 2020, ele deu para os seus leitores um lote de AAVE. De lá para cá, já foram mais 826% de lucro, acumulando uma multiplicação superior a 9 vezes.

Mas nada se compara com o potencial de valorização que Franco enxerga para a sua nova aposta. "Essa poderá ser a maior oportunidade de fazer 100.000 reais com um criptoativo em 2021", finaliza o analista.

