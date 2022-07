Lobo de Wall Street pede paciência com bitcoin e diz que ficará chocado se preço não subir

Jordan Belfort, que ficou mundialmente famoso quando teve a o seu livro de memórias transformado no premiado filme "O Lobo de Wall Street", falou sobre o bitcoin em entrevista recente e alertou investidores que olham apenas para o curto prazo, dizendo que esses é um investimento que exige um período mais longo de tempo e que "ficaria chocado" se não fosse lucrativo no futuro.

"Se você tiver um horizonte de três ou talvez cinco anos, eu ficaria chocado se você não fizesse dinheiro, porque os fundamentos do bitcoin são muito fortes", disse ao Yahoo Finance. "Tem oferta limitada e conforme a inflação continua subindo, vai chegar o momento em que o bitcoin será negociado mais como uma reserva de valor e menos como uma ação".

Para Jordan Belfort, existem duas formas de investir no mercado cripto. A primeira é investir em protocolos com fundamentos de longo prazo, como bitcoin e ether. A segunda é alocar pequenas quantidades de dinheiro em criptos com valor de mercado muito pequenos, com potencial para ganhos gigantescos.

No segundo caso, ele diz que o ideal é investir em projetos que ainda não foram listados em grandes corretoras cripto, "quando ainda estão para serem lançadas, ou em uma rodada de investimento seed ou Série A". Ao mesmo tempo, ele reconhece que esse tipo de investimento é mais arriscado: "Na maioria das vezes você vai perder dinheiro, e é preciso estar preparado para perder tudo".

Sobre o investimento mais seguro, Belfort diz que é preciso paciência, já que agora o bitcoin se comporta de maneira muito semelhante a uma ação de empresa de tecnologia: "Não me surpreende nem um pouco que seja assim e me surpreenderia mais se já fosse negociado como uma reserva de valor, porque é muito recente".

O famoso investidor diz que quem acredita no bitcoin precisa ter paciência e não esperar lucros imediatos: "Com um pouco de sorte, acho que em um horizonte de 24 meses você quase com certeza vai ganhar dinheiro".

No momento, o bitcoin está cotado em US$ 19.425, 72% abaixo de sua máxima histórica, depois de registrar o pior trimestre dos últimos 10 anos.

