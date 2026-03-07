Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Liquidez é o novo ouro: stablecoins no centro do sistema financeiro

Uso crescente em pagamentos, gestão de caixa e tokenização coloca stablecoins no centro da liquidez da economia digital baseada em blockchain

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de março de 2026 às 11h00.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

Por João Canhada*

Durante décadas, liquidez sempre foi um dos ativos mais valorizados no sistema financeiro global. Em momentos de incerteza, investidores e empresas priorizam ativos de fácil conversão e ampla aceitação. No ambiente digital, esse papel vem sendo desempenhado pelas stablecoins.

As stablecoins já movimentam trilhões de dólares anualmente, superando o volume transacionado por grandes redes tradicionais de pagamento. Esse crescimento não se limita ao mercado cripto; ele reflete o uso prático desses ativos como instrumento de liquidação global. Hoje, stablecoins representam a principal camada de liquidez dentro da economia digital baseada em blockchain.

  • Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM50, válido até 30/06/2026.

Liquidez programável e global

Diferentemente de sistemas tradicionais, as stablecoins operam 24 horas por dia, sete dias por semana, com liquidação quase instantânea e alcance internacional. Empresas utilizam stablecoins para:

  • Pagamentos internacionais mais rápidos
  • Gestão de caixa digital
  • Arbitragem cambial
  • Liquidação de ativos tokenizados

Essa eficiência reduz fricções operacionais e custos associados a transferências transfronteiriças.

Integração com o sistema tradicional

O avanço regulatório em diversas jurisdições trouxe maior segurança jurídica para emissores e usuários. Bancos, fintechs e empresas de tecnologia passaram a incorporar stablecoins como camada complementar de liquidação. Ao invés de competir diretamente com moedas fiduciárias, as stablecoins funcionam como extensão digital dessas moedas, conectando sistemas tradicionais à infraestrutura blockchain.

Liquidez como ativo estratégico

Em ciclos anteriores, o foco do mercado estava concentrado na valorização de ativos. Hoje, a atenção institucional recai sobre liquidez, eficiência e previsibilidade operacional. As stablecoins tornaram-se peça central nesse contexto porque oferecem:

  • Estabilidade de valor
  • Transparência on-chain
  • Escalabilidade global
  • Integração com contratos inteligentes

O protagonismo das stablecoins não está na especulação, mas na função estrutural que exercem. Elas viabilizam transações, sustentam mercados descentralizados, facilitam tokenização e conectam diferentes jurisdições financeiras. No ambiente digital, a liquidez deixou de ser apenas um instrumento defensivo. Tornou-se infraestrutura. E as stablecoins ocupam hoje o centro dessa transformação.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasFinanças

Mais de Future of Money

Inovação além do discurso

Buscar por 'comprar bitcoin' no Google atingem pico em três países

Espere ciclos ‘não tradicionais’ em cripto, diz executivo da Bitwise

EUA precisa ir além de 'gostar do bitcoin', diz ex-assessor de Trump

Mais na Exame

Mercados

A ação dessa empresa subiu 523% em 5 dias. O motivo? O conflito no Irã

Esporte

Classificação GP F1 Austrália: Russel fica na pole e Bortoleto é o 10º

Brasil

Previsão do tempo em SP: Inmet emite alerta de chuvas fortes para diversas regiões

Mundo

Trump diz que Irã 'será atingido com muita força' neste sábado