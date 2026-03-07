Liquidez é o novo ouro: stablecoins no centro do sistema financeiro

(Reprodução/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 7 de março de 2026 às 11h00.
Durante décadas, liquidez sempre foi um dos ativos mais valorizados no sistema financeiro global. Em momentos de incerteza, investidores e empresas priorizam ativos de fácil conversão e ampla aceitação. No ambiente digital, esse papel vem sendo desempenhado pelas stablecoins.
As stablecoins já movimentam trilhões de dólares anualmente, superando o volume transacionado por grandes redes tradicionais de pagamento. Esse crescimento não se limita ao mercado cripto; ele reflete o uso prático desses ativos como instrumento de liquidação global. Hoje, stablecoins representam a principal camada de liquidez dentro da economia digital baseada em blockchain.
Diferentemente de sistemas tradicionais, as stablecoins operam 24 horas por dia, sete dias por semana, com liquidação quase instantânea e alcance internacional. Empresas utilizam stablecoins para:
Essa eficiência reduz fricções operacionais e custos associados a transferências transfronteiriças.
O avanço regulatório em diversas jurisdições trouxe maior segurança jurídica para emissores e usuários. Bancos, fintechs e empresas de tecnologia passaram a incorporar stablecoins como camada complementar de liquidação. Ao invés de competir diretamente com moedas fiduciárias, as stablecoins funcionam como extensão digital dessas moedas, conectando sistemas tradicionais à infraestrutura blockchain.
Em ciclos anteriores, o foco do mercado estava concentrado na valorização de ativos. Hoje, a atenção institucional recai sobre liquidez, eficiência e previsibilidade operacional. As stablecoins tornaram-se peça central nesse contexto porque oferecem:
O protagonismo das stablecoins não está na especulação, mas na função estrutural que exercem. Elas viabilizam transações, sustentam mercados descentralizados, facilitam tokenização e conectam diferentes jurisdições financeiras. No ambiente digital, a liquidez deixou de ser apenas um instrumento defensivo. Tornou-se infraestrutura. E as stablecoins ocupam hoje o centro dessa transformação.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok