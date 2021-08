Liga de basquete feminino dos EUA irá ter a sua própria coleção de NFTs

O NBA Top Shot, plataforma de NFTs da Dapper Labbs irá iniciar a comercialização de cards colecionáveis retratando jogadas marcantes das atletas femininas da Liga Nacional de Basquete Feminino (WNBA). O início das vendas está programada para esta sexta-feira, 27.

A Dapper Labs afirmou que os tokens não-fungíveis (NFTs), que são colecionáveis digitais autenticados pela tecnologia blockchain, irão contar inicialmente com jogadas marcantes das maiores atletas da história da liga. Caty Tedman, head de parcerias da Dapper Labs, disse que o lançamento contará com uma coleção de enterradas, splashes e jogadas que foram decisivas em uma série de partidas nos últimos 25 anos.

“Nós realmente selecionamos a qualidade das jogadas e tentamos selecionar as melhores das melhores nessa temporada”, disse Tedman.

A expansão acontece em um momento que a WNBA busca capitalizar em cima de sua base crescente de fãs. Apoiada por fortes avaliações – uma partida recente alcançou o marco de 755 mil espectadores, o maior número de espectadores em uma transmissão desde a temporada desde 2012 – a liga realizou uma série de parcerias com serviços de streaming e agora também realiza acordo para o desenvolvimento e distribuição de produtos licenciados.

“Foi a única grande liga de esportes a ter um crescimento na audiência durante a pandemia”, disse Tedman.

Os novos NFTs coexistirão com os cards do basquete masculino na plataforma NBA Top Shot, para criar “um ecossistema” do esporte que Tedman afirma buscar desde o primeiro lançamento de NFTs da NBA em 2020.

“O que nós estamos tentando fazer, na verdade, é criar uma paridade entre a liga masculina e feminina”, disse Tedman.

