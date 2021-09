LaLiga vai levar campeonato espanhol de futebol à plataforma de NFTs

A LaLiga, como é conhecido o campeonato espanhol de futebol, anunciou nesta quinta-feira, 9, uma parceria com a Sorare, uma plataforma baseada em blockchain que mistura fantasy games e colecionáveis com NFTs. A partir de agora, todos os jogadores e clubes das duas primeiras divisões terão "cards" virtuais na plataforma.

A Sorare é uma das principais plataformas de colecionáveis esportivos com NFTs do mundo. Segundo dados da empresa, o site tem mais de 500 mil usuários registrados, que já movimentaram mais de 130 milhões de dólares (690 milhões de reais) em negociações apenas em 2021.

"Na LaLiga, estamos sempre de olho em maneiras inovadores de oferecer novas e empolgantes experiências aos nossos fãs e em expandir o apelo das nossas competições, que são as melhores do mundo. Essa parceria com a Sorare, o mais empolgante projeto esportivo com NFTs atualmente, nos permitirá atingir novas audiências globalmente e dar aos fãs existentes novas formas de se envolver com os jogadores e os clubes que eles gostam", disse Javier Tebas, presidente da LaLiga.

“A LaLiga é uma das melhores ligas do mundo, lar de alguns dos clubes e jogadores de futebol mais emocionantes do mundo. Estamos muito orgulhosos de que eles se tornaram nossa primeira parceria de liga e estamos ansiosos para trabalhar juntos nos próximos anos”, completou Nicolas Julia, CEO e cofundador da Sorare.

A Sorare usa a tecnologia dos tokens não-fungíveis para emitir "cards" virtuais dos jogadores de clubes e ligas parceiros, cada um com uma tiragem específica. Quanto menor a tiragem, maior o valor daquele "card" (ou token). A plataforma tem, inclusive, "cards" de tiragem única, que são os mais raros e, portanto, também mais caros.

Um desses "cards", do português Cristiano Ronaldo, na época ainda na Juventus - hoje está no Manchester United - foi negociado no mercado secundário da plataforma por mais de 290 mil dólares, ou cerca de 1,5 milhão de reais. É a venda mais cara da história da plataforma.

A principal diferença entre a Sorare e, por exemplo, o NBA Top Shot - outra plataforma popular de NFTs esportivos colecionáveis - é que ela oferece uma utilidade para os tokens, além da coleção. Na Sorare, os "cards" podem ser usados para formar um time de "fantasy game", modalidade de jogo conhecida no Brasil graças ao sucesso do Cartola FC, no qual o desempenho dos jogadores no mundo real equivalem a pontos no game.

Além da LaLiga, a Sorare tem parceria com alguns dos grandes clubes do futebol mundial, como PSG, Juventus, Bayern de Munique, Liverpool, Ajax, Inter, Milan, Roma, Benfica, Porto, Boca Juniors, River Plate, entre muitos outros. O Atlético Mineiro é o único clube brasileiro na lista.

Diferente dos fan tokens, que são como criptoativos e podem ser usados para comprar ou participar de experiêcias e ações de engajamento, os tokens da Sorare são NFTs, o que significa que são únicos e indivisíveis. Eles também incluem imagens e informações sobre o jogador, o seu time e outros dados - ou seja, eles são de certa forma interativos, e não apenas um ativo em carteira.

No início do ano, a Sorare captou 50 milhões de dólares em rodada de investimentos Série A liderada pela Benchmark - um dos maiores fundos de capital de risco focado em tecnologia no mundo - e com aportes também da Accel, da brasileira Go4it Capital e de investidores anjos como Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, Gary Vaynerchuk, conhecido como Gary Vee, e o jogador francês Antoine Griezmann. Gerard Piqué e Rio Ferdinand também são investidores da plataforma.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube