Justiça do Reino Unido encerra busca por R$ 3,8 bilhões em bitcoin perdidos em lixão

A Corte Real de Apelações do Reino Unido negou na última sexta-feira, 14, um recurso do desenvolvedor James Howells, que tentava obter acesso a um lixão em que estariam R$ 3,8 bilhões em unidades de bitcoin. As criptomoedas foram perdidas por ele em 2013, dando origem à busca pelos ativos.

Howells compartilhou a decisão da Justiça britânica em uma publicação no LinkedIn. Ele afirmou que a "moral da história" é que "o Estado sempre protege o Estado", dizendo ainda que "o grande sistema britânico de injustiça atacou novamente". A decisão impede recursos em outras instâncias.

Apesar disso, Howells se comprometeu a entrar com um novo processo, dessa vez na Corte Europeia de Direitos Humanos. Até o momento, porém, o britânico tem acumulado revezes na sua tentativa de obter a autorização necessária para realizar a busca pelos bitcoins perdidos.

O caso teve início em 2013, quando a então namorada de Howells jogou fora um saco que continha uma carteira física de criptomoedas com os ativos. À época, Howells tinha duas carteiras - uma com e outra sem moedas - e acabou se confundindo, entregando a carteira errada para ela.

Desde então, o desenvolvedor tem tentado obter uma autorização para iniciar uma busca no lixão da cidade onde mora. Inicialmente, ele tentou a liberação pelo Conselho da cidade, que negou a proposta do desenvolver alegando riscos de contaminação ambiental.

Com a primeira recusa, Howells iniciou uma batalha judicial contra as autoridades municipais, resultando na série de derrotas na Justiça britânica. Até o momento, as instâncias do sistema Judiciário tem concordado com a visão de que as chances dele encontrar os ativos são baixas.

Ao todo, Howells tinha 8 mil unidades de bitcoin. Na época em que foram descartadas, cada unidade valia menos de US$ 300. Hoje, porém, o preço de cada unidade da criptomoeda está na casa dos US$ 84 mil. Combinadas, elas valem US$ 676 milhões (R$ 3,8 bilhões, na cotação atual).

Ao mesmo tempo, ele precisará 60% do valor para um grupo que passou a apoiá-lo financeiramente em troca dos ativos depois que ele se demitiu do emprego. Recentemente, a ex-namorada de Howells falou sobre o caso e confirmou que jogou os bitcoins no lixo por engano, desejando que ele os encontre para "que ele cale a boca. Eu não quero um centavo do dinheiro dele".

