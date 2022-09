Justiça brasileira realiza 1ª audiência no metaverso e exército estuda treinamentos digitais

As instituições brasileiras estão atentas as inovações tecnologicas como blockchain, criptomoedas e ativos digitais. Diante destas inovações vem buscando adequar procedimentos e estudo como usar ests ferramentas para proporcionar uma nova experiência em seus campos de atuação e uma das tecnologias que vem ganhando destaque é o metaverso.

Recentemente a Justiça Federal na Paraíba realizou a primeira adiência judicial nacional no metaverso. A sessão conciliatória colocou a Caixa Econômica Federal frente a frente, no ambiente de realidade virtual, com uma empresa que foi acionada pela pendência de pagamentos de empréstimos.

Os respectivos representantes das partes usaram os avatares customizados em 3D. O processo do banco contra a empresa tramitava desde 2018 e as partes envolvidas firmaram um acordo que pôs fim à disputa judicial, em menos de 10 minutos.

“É um ambiente que realmente se aproxima do real, pois vemos a movimentação das pessoas, assemelhando-se a uma sala de audiência, como se estivéssemos todos juntos, podendo inclusive se cumprimentar”, afirmou o supervisor do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania (Cejusc), Marconi Araújo.

De acordo com informações da Justiça Federal da Paraíba, a expectativa é de que, nos próximos meses, as pessoas possam selecionar se querem participar de uma sessão totalmente digital e no Metaverso.

Treinamento militar no metaverso

O exercito brasileiro também esta de olho nas possibilidades do metaverso e, por meio do Comando de Operações Terrestres (COTER), por intermédio da Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), participou da III United Nation Chief of Police Summit (UNCOPS).

A Conferência teve por finalidades avaliar o emprego da Polícia das Nações Unidas (UNPOL) em Missões de Paz, os resultados obtidos através das ações Action for Peacekeeping (A4P) e Action for Peacekeeping Plus (A4P+) e apresentar metas futuras para o incremento da participação policial.

A atividade destacou o emprego de novas tecnologias para a preparação dos UNPOL, como a construção de cenários para treinamento através do metavrso e as capacidades e mentalidades requeridas para superar os gaps do emprego policial nas missões de campo.

O Embaixador Ronaldo Costa Filho, Representante Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e o Adido Militar, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Luiz Fernando de Aguiar, Conselheiro Militar na MPBONU receberam a comitiva brasileira e destacaram a importância da participação policial em missões de paz.

