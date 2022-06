Juntas, Tesla e MicroStrategy perdem mais de US$ 1,5 bilhão com investimentos em bitcoin

À medida que o mercado de urso morde, manter investimentos em criptomoedas pode ser uma pílula difícil de engolir. Considere dois dos maiores detentores de posições em criptomoedas de empresas de capital aberto. Eles caíram quase US$ 2 bilhões em suas compras de bitcoin.

De acordo com o CoinGecko, os 130.000 e 43.00 Bitcoin detidos pela Microstrategy e Tesla, respectivamente, valem somas consideravelmente menores.

Para a Microstrategy, Michael Saylor gastou quase US$ 4 bilhões (US$ 3.965.863.658) em 129.218 BTC, aproximadamente 0,615% da oferta total de 21 milhões. A queda no preço do bitcoin arrancou ganhos anteriores: o investimento vale US$ 3,1 bilhões (US$ 3.074.987.824), uma perda de US$ 900 milhões. Além disso, nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, 13, as ações da Microstrategy (MSTR) caíram para seus níveis mais baixos em meses.

Para Elon Musk, cuja empresa automotiva Tesla comprou mais de 40.000 bitcoins durante o mercado de alta de 2021, seu lucro de US$ 1 bilhão foi para o sul. A base de custo de US$ 1,5 bilhão para 43.200 BTC, ou 0,206% da oferta total de bitcoin, agora vale US$ 1 bilhão (US$ 1.017.789.280), uma queda de quase US$ 500 milhões.

A perda total por imparidade (a perda de valor) compartilhada entre os bilionários crentes do bitcoin é de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Dado que ambas as empresas são negociadas publicamente, os resultados trimestrais de julho dissecarão precisamente quanto cada empresa está perdendo em seus ativos de bitcoin.

Em um ponto de novembro do ano passado, o bitcoin ultrapassou a capitalização de mercado da Tesla. Atualmente, o valor de mercado da Tesla é de aproximadamente US$ 721 bilhões, enquanto o bitcoin definha em menos de meio trilhão de dólares. Da mesma forma, o valor total de mercado para criptomoedas está despencando, caindo abaixo de um trilhão de dólares.

Para a Microstrategy, a situação é ainda mais sombria. Saylor terá que completar um empréstimo se e quando o preço do bitcoin atingir US$ 21.000.

Saylor já havia acertado as coisas com os investidores, compartilhando que o empréstimo de US$ 205.000.000 que havia feito requeria US$ 410.000.000 de garantia. No entanto, a Microstrategy tem mais de 115.000 BTC que poderia prometer se o preço continuar estável.

Em última análise, se as consequências da "insolvência" relatada pela Celsius se espalharem, poderá haver mais dor no horizonte. Para alguns crentes do Bitcoin, como a primeira cadeia de restaurantes de Bitcoin, Tahini’s, “nada mudou”. Eles continuarão a acumular, embora a preços muito mais baixos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok