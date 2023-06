JPMorgan usa blockchain para transferências em dólares 24h com bancos indianos

A empresa global de serviços financeiros JPMorgan continua explorando os benefícios do blockchain, utilizando a tecnologia para eliminar algumas restrições do sistema financeiro tradicional.

O gigante bancário fez uma parceria com seis importantes bancos indianos para introduzir uma plataforma baseada em blockchain que possibilita a liquidação interbancária de transações em dólares americanos, informou a Bloomberg em 5 de junho.

Os bancos participantes incluem HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, Yes Bank, IndusInd Bank e a própria unidade bancária da JPMorgan no Gujarat International Finance Tec-City, ou GIFT City.

O projeto de blockchain visa expandir a capacidade do atual sistema de liquidação, disse Kaustubh Kulkarni, executivo sênior da JPMorgan no país. Segundo o executivo, a plataforma permitirá que os bancos processem transações instantâneas 24 horas por dia, sete dias por semana.

No atual sistema de liquidação interbancária, as transações podem levar até várias horas. Além disso, a liquidação não está disponível aos sábados, domingos ou feriados. O piloto de blockchain da JPMorgan removerá essa barreira, afirmou Kulkarni, declarando:

"Ao alavancar a tecnologia blockchain para facilitar as transações em uma base 24x7, o processamento é instantâneo e permite que os bancos da GIFT City apoiem seu próprio fuso horário e horário de funcionamento."

A iniciativa também visa ajudar Nova Delhi a posicionar a GIFT City como um centro de negociação alternativo a Singapura e Dubai, conforme observa o relatório.

De acordo com Kulkarni, a JPMorgan executará um projeto piloto pelos próximos meses para analisar a experiência dos bancos. O projeto piloto será lançado na segunda-feira, utilizando a plataforma blockchain Onyx da JPMorgan, após aprovação da International Financial Services Center Authority.

Como relatado anteriormente, a JPMorgan lançou sua plataforma baseada em blockchain Onyx em 2020, com o objetivo de melhorar a qualidade das transações de pagamento no atacado. O banco teria processado quase US$ 700 bilhões em transações de empréstimos de curto prazo via Onyx até abril de 2023.

A notícia surge em meio a estrategistas de moeda da JPMorgan apontando alguns sinais de desdolarização emergente. "A desdolarização é evidente nas reservas de FX [câmbio estrangeiro] onde a participação do dólar diminuiu para um recorde como participação nas exportações, mas ainda está emergindo nas commodities", disseram os estrategistas.

