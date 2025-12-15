JPMorgan lança fundo tokenizado de US$ 100 milhões na Ethereum

O JPMorgan lançou nesta segunda-feira, 15, um novo fundo de investimentos tokenizado. Batizado de MONY, o fundo foi criado no blockchain Ethereum e já conta com US$ 100 milhões em ativos graças a um investimento inicial realizado pelo banco, que segue desenvolvendo projetos no mundo cripto.

O novo fundo deverá ser disponibilizado para investidores a partir da próxima terça-feira, 16. O projeto foi desenvolvido pela Kinexys, a área de ativos digitais do JPMorgan, e é voltado para investidores qualificados que contam com ao menos US$ 5 milhões em investimentos.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Instituições com ao menos US$ 25 milhões também poderão investir no fundo tokenizado. O investimento mínimo é de US$ 1 milhão. O investimento será realizado pelo próprio portal de investimentos disponibilizado pelo JPMorgan, mas seguindo as características da tokenização.

Na prática, os investidores vão adquirir uma quantidade correspondente de tokens que representam cotas de investimento no fundo. Os tokens são criados e registrados no blockchain Ethereum e ficarão armazenados em carteiras digitais na própria rede.

O MONY conta com investimentos focados em títulos de dívida de curto prazo e busca oferecer um rendimento superior ao de depósitos bancários, com pagamento de dividendos. Os investimentos poderão ser convertidos em moeda fiduciária ou na stablecoin pareada ao dólar USDC.

Avanço da tokenização

Em entrevista ao The Wall Street Journal, John Donohue, head de Liquidez do JPMorgan, disse que "existe um interesse massivo de clientes em torno da tokenização". "Nós esperamos nos tornar líderes nesse setor e trabalhar com clientes para garantir que tenhamos uma esteira de produtos que lhes dê as mesmas escolhas que nos fundos tradicionais".

A iniciativa não é a primeira do JPMorgan envolvendo a tokenização de ativos e a tecnologia blockchain. Em maio deste ano, o banco realizou a sua primeira operação envolvendo títulos tokenizados do Tesouro dos Estados Unidos. Já em outubro, lançou uma ferramenta específica para a gestão de fundos tokenizados.

Além do JPMorgan, a gestora BlackRock também tem investido no desenvolvimento de projetos de tokenização de ativos, em especial a tokenização de fundos. Lançado em 2024, o BUIDL já atraiu mais de US$ 250 milhões em investimentos, se consolidando como um líder da categoria.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok