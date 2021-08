JPMorgan lança fundo de bitcoin próprio para clientes de alta renda

O banco JPMorgan Chase começou a buscar clientes de private banking possíveis interessados em investir em bitcoin através de um fundo próprio do banco. É a primeira vez que o JPMorgan faz isso, representando um marco de transição para o banco, que rejeitava o bitcoin e agora passa a assumir um papel importante no mercado de ativos digitais.

De acordo com duas fontes envolvidas no assunto, o fundo de gestão passiva, ofertado em parceria com a usina de energia de bitcoin NYDIG, ainda não possui nenhum investimento de clientes. Isso pode mudar em breve; apenas na data de ontem os consultores foram avisados em uma reunião de almoço com o banco. O JPMorgan se recusou a comentar o assunto.

O fundo será apresentado para os clientes como a forma mais segura e barata de investir em bitcoin no mercado privado, segundo as fontes.

Apesar de historicamente se posicionar com desdém quanto ao “dinheiro da internet”, o CEO do banco, Jamie Dimon, falou por diversas vezes que os clientes querem investir em bitcoin, e que então o JPMorgan teria a responsabilidade de fazê-lo de forma segura.

“Eu não apoio o bitcoin, na verdade, eu não dou a mínima para o bitcoin”, Dimon contou ao Wall Street Journal em maio. “Por outro lado, os clientes estão interessados e eu não digo à eles o que fazer”.

O fundo privado iria ainda atuar como uma porta de entrada para um ETF de bitcoin assim que o produto for aprovado pela SEC, uma fonte afirma.

O JPMorgan não possui atualmente nenhuma solicitação de ETF de bitcoin com a SEC, mas outras 12 empresas sim, e aguardam ansiosamente por uma aprovação para que possam converter seus atuais produtos de bitcoin - que possuem altas taxas - por ETFs assim que for possível.

A NYDIG também entrou com uma solicitação de ETF de bitcoin, que já está sob análise da SEC.

Todos os clientes de wealth management do banco ganharam recentemente o acesso à fundos de bitcoin como o GBTC por meio de uma conta no JPMorgan, de acordo com a Business Insider. No entanto, o novo fundo de bitcoin é limitado à clientes de private banking.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk