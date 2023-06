JPMorgan: ether pode ser beneficiado por documentos da SEC revelados em processo

O banco JPMorgan, um dos principais do mundo, acredita que o ether poderá ser beneficiado por uma nova tendência de descentralização no mercado de criptomoedas que pode ser desencadeada após a divulgação de documentos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em um processo envolvendo a empresa Ripple.

No relatório, o banco afirmou que os documentos - que ficaram conhecidos como os "Hinam papers", em referência ao diretor William Hinman - mostram que a posição do executivo da SEC em 2018 era que o ether não poderia ser considerado um valor mobiliário.

Os documentos indicaram que a visão dos oficias da SEC estava ligada ao fato de que "criptomoedas em uma rede suficientemente descentralizada não poderiam ser valores mobiliários", por mais que isso crie um vácuo regulatório para esses ativos. As falas foram reveladas após um pedido da Ripple em seu processo contra o regulador.

Para Nikolaos Panigitzoglou, analista do JPMorgan, as falas de Hinman "reconhecem que existem uma outra categoria" para a classificação de tokens, reconhecendo que alguns deles "não são um valor mobiliário porque não há um grupo controlador, mas que ainda existe uma necessidade de regulação para proteger compradores".

Na visão do analista, isso explicaria porque a SEC e outros órgãos reguladores ainda não tomaram medidas contra o ether, apesar de terem colocado outros ativos como alvos de ações tanto em 2022 quanto em 2023. É o caso do XRP, token lançado pela Ripple e que é visto pela SEC como um valor mobiliário.

Vantagens para o ether

Os analistas do JPMorgan acreditam que "os documentos de Hinman provavelmente influenciarão a direção do atual esforço do Congresso dos EUA para regular a indústria de criptomoedas de uma maneira que o ether evite ser designado como um valor mobiliário".

Nesse sentido, o banco espera que o ether entre na mesma categoria do bitcoin, de commodity, e que sua supervisão fique sob a responsabilidade da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), uma posição que já foi defendida anteriormente pelo órgão. Essa definição tende a ser positiva para a criptomoeda.

"Quanto mais descentralizada uma criptomoeda for, maior a chance dela conseguir evitar a designação de valor mobiliário", projeta o JPMorgan. Por isso, a expectativa do banco agora é que os projetos de criptomoedas intensifiquem uma "corrida para se tornarem mais descentralizados e semelhantes ao ether".

