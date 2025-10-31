JPMorgan: crescimento da USDC foi duas vezes maior que o da USDT em 2025

A competição entre as duas maiores criptomoedas pareadas ao dólar aumentou ao longo de 2025. Um relatório do JPMorgan aponta que a USDC, segunda maior stablecoin do mercado, cresceu mais que o dobro que a USDT em 2025. Entretanto, a USDT segue na liderança do segmento.

Os dados reunidos pelo banco indicam que a USDC, emitida pela Circle, teve um crescimento de 72% entre janeiro e outubro deste ano, passando de uma capitalização de US$ 43 bilhões para um valor de US$ 74 bilhões. Já a USDT teve uma expansão mais tímida.

A maior stablecoin do mercado registrou um crescimento de 32% na sua capitalização de mercado no mesmo período. Por outro lado, o valor da criptomoeda segue significativamente maior, estimado em mais de US$ 183 bilhões até o final de outubro de 2025.

Segundo o JPMorgan, os desempenhos diferentes dos dois ativos refletem uma mudança na demanda por stablecoins. Usuários têm cada vez mais priorizado ativos mais transparentes e em confirmado com regulações locais, o que acaba beneficiando a USDC.

"A gestão transparente das reservas e as auditorias regulares da USDC transformou ela na stablecoin mais confiável entre os investidores institucionais e outras entidades regulamentadas", destacou o banco. Além disso, o ativo já estava em conformidade com a regulação europeia.

Esse cenário "diferencia a USDC dos seus concorrentes e posiciona a criptomoeda como a stablecoin favorita das instituições financeiras". Para o JPMorgan, a divergência no crescimento da USDC e da USDT começou exatamente quando a regulação europeia entrou em vigor, em julho de 2024.

"Desde então, a velocidade de crescimento na negociação e na atividade da USDC tem apresentado uma tendência de alta, recebendo um impulso adicional com a aprovação do Genius Act nos Estados Unidos", disse o banco, se referindo à regulação norte-americana específica para stablecoins.

A própria Tether, emissora da USDT, anunciou que vai criar uma stablecoin nova específica para o mercado dos EUA devido às mudanças regulatórias. Enquanto isso, o JPMorgan espera que a USDC seja cada vez mais usada por instituições tradicionais, favorecendo o ativo.

"A maior proporção de USDTs no mercado implica em uma maior utilização em negociações em exchanges fora dos EUA. No entanto, o domínio atual da USDT em negociações em exchanges fora dos EUA pode ser ameaçado se o modelo da USDC se tornar o padrão para o desenvolvimento e a adoção futura de stablecoins em nível global", projeta o JPMorgan.

