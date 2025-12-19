Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

JPMorgan contraria mercado e diz que stablecoins não vão valer US$ 1 trilhão

Em relatório, analistas do banco afirmam que criptomoedas pareadas a outros ativos não vão superar valor trilionário até 2028

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16h51.

Tudo sobreJPMorgan
Saiba mais

O JPMorgan divulgou um relatório na última quarta-feira, 17, em que divergiu do otimismo de boa parte do mercado em relação às stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. Para o banco, o segmento não deve chegar até a casa dos US$ 1 trilhão em 2028.

A projeção de um valor trilionário para esses ativos começou a ganhar tração no mercado neste ano, refletindo um crescimento acelerado ao longo de 2025. Entretanto, o JPMorgan avalia que essa expansão não está ocorrendo em um ritmo necessário para chegar à marca.

Mesmo assim, o banco reconhece que as stablecoins devem se tornar cada vez mais valiosas nos próximos anos. Atualmente com uma capitalização de mercado na casa dos US$ 300 bilhões, os analistas esperam que o segmento chegue aos US$ 600 bilhões nos próximos três anos.

A avaliação do JPMorgan é que o crescimento dessas criptomoedas está sendo gerado principalmente pela própria atividade no mercado cripto, e não por novos casos de uso e sua adoção institucional. Por causa disso, o segmento segue dependente da atividade no setor.

A perspectiva já havia sido compartilhada pelo banco neste ano, mas o JPMorgan afirma que o crescimento do segmento até o final de 2025 confirma a hipótese. Ou seja, a taxa de valorização das stablecoins deve manter-se alinhada à taxa do próprio mercado cripto.

"O universo das stablecoins provavelmente continuará a crescer nos próximos anos, em grande parte em linha com a capitalização de mercado geral das criptomoedas, podendo atingir entre US$ 500 bilhões e US$ 600 bilhões até 2028, bem abaixo das expectativas mais otimistas de US$ 2 trilhões a US$ 4 trilhões", avalia o banco.

O relatório reconhece que casos de uso para esses ativos seguem crescendo, mas que isso não necessariamente resultará em um valor maior para as criptomoedas. Apesar da visão divergente do mercado, o JPMorgan ressaltou que enxerga um grande potencial no segmento.

Para o banco, a expansão e adoção desses ativos deve tornar a sua velocidade de crescimento e circulação muito mais importantes do que o valor dos ativos em si, que tende a crescer, mas sem superar a casa do US$ 1 trilhão tão cedo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | TikTok

Acompanhe tudo sobre:JPMorganCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Ciclo de 4 anos do bitcoin acabou? Entenda o que muda para investidores

BCE está 'pronto' para lançar Euro Digital, afirma Lagarde

Mercado cripto tem menor capitalização desde abril: é o fim da alta?

Bradesco inicia testes de identidade digital em blockchain

Mais na Exame

Mercados

Cade dos EUA aprova acordo entre Nvidia e Intel

Carreira

Como a inteligência artificial está transformando a oratória em vantagem competitiva

Marketing

A nova 'participante' de 'Ilhados com a Sogra', da Netflix, é a Itaipava

Um conteúdo SBT News

Agressor armado com faca mata três pessoas em Taiwan e morre durante perseguição policial