JPMorgan busca desenvolvedor para tokenizar ativos usando blockchain

O JPMorgan, um dos maiores bancos dos EUA, está procurando candidatos para uma vaga em seu time de engenharia de software, para trabalhar com a “Tokenização de Ativos de Garantia em Blockchain”, de acordo com o anúncio da vaga, publicado recentemente.

Os termos “garantia” e “tokenização” no título do cargo chama atenção, especialmente porque as atribuições da vaga quase não fornecem detalhes sobre o escopo do trabalho. Além disso, a palavra “blockchain” não aparece em nenhum outro lugar a não ser no título.

“Como membro do nosso time de engenharia de software, procuramos, antes de mais nada, pessoas apaixonadas por resolver problemas de negócios através de práticas de inovação e engenharia”, afirma o anúncio de emprego do JPMorgan.

Os principais bancos dos EUA estão contratando funcionários para desenvolver funções com criptoativos e ativos digitais. O Citi relatou nesta semana que planeja a contratação de 100 pessoas para reforçar sua divisão de ativos digitais.

O JPMorgan também está aumentando o time de desenvolvimento de seu blockchain próprio, chamado Onyx, que inclui uma rede de pagamentos e as criptomoeda JPM. Dentro do pacote de serviços da Onyx, o JPMorgan utiliza a tokenização para representar ativos reais, como títulos do tesouro norte-americano para acordos de recompra intradiários, feitos em uma versão da Ethereum chamada Quorum.

O JPMorgan se recusou a comentar o caso.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube