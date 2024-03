JPMorgan: bitcoin pode manter tendência de queda de preço até o halving

Analistas do JPMorgan divulgaram um relatório nesta sexta-feira, 22, em que argumentam que o bitcoin ainda poderá manter uma tendência de queda nas próximas semanas, já que o ativo segue em "sobrecompra", ou seja, com um movimento de realização de lucros e correção de preço após uma forte valorização.

O relatório aponta que "permanece um otimismo considerável no mercado quanto à perspectiva de aumento significativo dos preços até o final do ano". Entretanto, os sinais no momento indicam que a tendência de curto prazo da criptomoeda não é de mais valorização, em especial com as quedas recentes do ativo.

"Um componente significativo desse otimismo é decorrente da visão de que a demanda por bitcoin por meio de fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista continuaria no mesmo ritmo, com a oferta de bitcoin diminuindo após o evento do halving", ressaltam os analistas do JPMorgan.

O halving é um evento marcado pela redução pela metade das recompensas dadas aos mineradores de bitcoin. O próximo está previsto para ocorrer em abril, e tradicionalmente a criptomoeda entra em ciclos de alta após o evento, que representa uma redução no ritmo de liberação de unidades do ativo no mercado.

O JPMorgan pontua que, no momento, a tendência mais provável é que o ativo mantenha uma tendência de baixa até, pelo menos, o próprio halving, previsto para ocorrer no início da segunda quinzena de abril. O motivo é o desempenho dos ETFs da criptomoeda.

O relatório ressalta que, no momento, os fluxos de retirada de investimentos nos ETFs de bitcoin - concentrados no fundo da Grayscale - voltaram a ganhar força, enquanto os aportes nos fundos restantes perderam fôlego. Nesse cenário de venda e demanda menor, a tendência é de desvalorização da criptomoeda.

"Isso desafia a noção de que o quadro de fluxo dos ETFs de bitcoin à vista será caracterizado como um fluxo líquido unidirecional sustentado", comentam os analistas.

Os analistas dizem ainda que "na verdade, à medida que nos aproximamos do halving, é mais provável que esta realização de lucros continue, especialmente em um cenário de posicionamento que ainda parece de sobrecompra, apesar da correção de preço da semana passada".

