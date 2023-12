Jovens podem investir até R$ 1 trilhão em cripto nos próximos anos, diz especialista

Na esteira da entrada de capital, o mercado de criptomoedas atingia uma capitalização de US$ 1,6 trilhão nesta quinta-feira, 14, aporte percebido, entre outros, pela alta do bitcoin, negociado perto de US$ 43 mil após o Fed manter a taxa de juros nos EUA. Embora o fluxo de capital esteja relacionado à macroeconomia no presente, ele pode favorecer as criptomoedas nos próximos anos pela adoção em massa dos jovens atuais.

Essa é a avaliação de Mike Novogratz, CEO e fundador da empresa de gestão de investimentos em serviços financeiros e criptomoedas Galaxy Digital. No X (antigo Twitter) esta semana, Novogratz disse que a transferência de riqueza dos baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964, para as a gerações Millennials, de 1994 a 2015, e Z, 1995 a 2015, pode representar uma injeção de US$ 225 bilhões, ou R$ 1,1 trilhão, no bitcoin e outras criptomoedas nos próximos anos.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

“Isso tem grandes implicações para o bitcoin e outros criptoativos. Os jovens demonstraram compreender melhor os ativos digitais, demonstrando vontade de investir no espaço. À medida que a riqueza passa de uma geração para a seguinte, até US$ 225 bilhões poderão fluir para ativos digitais”, disse.

Younger generations stand to have vast influence over the ~$84.4 trillion set to pass from Baby Boomers to Millennials & Gen Z. Two major observations from @galaxyhq's latest research on this: https://t.co/q3kkaeu2TR — Mike Novogratz (@novogratz) December 12, 2023

Em outra publicação, ele acrescentou que o interesse dos mais jovens forçará os políticos a irem a favor das criptomoedas.

“Isto também terá um impacto profundo no cenário social e político dos EUA. Os ativos digitais sempre foram uma revolução para os jovens, e eles recorrerão a líderes e políticas que representem os seus pontos de vista”, pontuou.

Mike Novogratz se baseou em um relatório recente da Galaxy relacionando o impacto da transferência de riqueza entre essas gerações sobre o mercado de criptomoedas.

“Se a Grande Transferência de Riqueza ocorresse hoje, estimamos que um valor incremental de US$ 160 bilhões a US$ 225 bilhões fluiria para os mercados de criptografia com base nas maiores taxas de aceitação da tecnologia pelas gerações mais jovens em relação aos baby boomers”, ressalta o documento.

O relatório acrescenta ainda que “a maior parte da riqueza detida pelos boomers e pelas gerações mais velhas seja repassada às gerações mais jovens até 2045, nossa estimativa sugere que o impacto da transferência de riqueza pode resultar em uma pressão de compra incremental diária de US$ 20 milhões a US$ 28 milhões em todo o mercado de cripto ao longo dos próximos 20 anos.”

Além dos jovens, 10 temas podem impactar positivamente o mercado de criptomoedas em 2024.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok