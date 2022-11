Jovem usa NFTs para angariar fundos e gerar impacto social no Morro Santo Amaro

Os tokens não fungíveis (NFTs) já conquistaram grandes empresas, celebridades, atletas e artistas, e agora chegam a todos os cantos do Brasil. Gean Guilherme, fundador do projeto Social Crypto Art, entrou para este universo como uma forma de levar o que há de mais novo na tecnologia para a periferia.

Seu projeto angaria fundos para o impacto social no Morro Santo Amarto, no Rio de Janeiro. A partir do Social Crypto Art, o conhecimento sobre a tecnologia blockchain pode trilhar um caminho mais rápido para atingir pessoas em áreas e situação de vulnerabilidade.

“Quando a gente começou eu não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar sobre o que eram as criptomoedas e NFTs”, disse Gean ao “Manual NFTs: visão de criador”, da EXAME.

Gean teria conhecido e passado a criar tokens não fungíveis por conta do Instagram. “Meu primeiro NFT foi um 3D que eu tinha feito de uma cabine de polícia abandonada que eu postei no Instagram e um amigo meu falou ‘coloca isso em NFT, acho irado e vou te ajudar, vou comprar’”, contou.

A rede social, inclusive, anunciou uma série de novidades envolvendo NFTs nas últimas semanas. Serão diversas ferramentas que permitirão a criação, exibição e negociação de tokens não fungíveis.

Segundo a Meta, empresa por trás do Instagram, os criadores terão um “kit de ferramentas de ponta a ponta” para criar, exibir e vender NFTs dentro da plataforma.

“Basicamente esse ‘rolé’ da tecnologia é algo que dificilmente iria chegar até nós, então estamos nesse movimento de ir na frente, de protagonismo mesmo e descoberta para trazer pro nosso, para trazer para a favela”, concluiu Gean.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok