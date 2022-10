Jogos blockchain e projetos de metaverso arrecadaram R$ 6,8 bilhões no 3º trimestre, aponta estudo

O financiamento de risco para a indústria de blockchain permaneceu robusto no terceiro trimestre, mesmo quando as condições de baixa afetaram os mercados de criptoativos, um sinal de que as empresas de capital de risco estão mais focadas na proposta de valor de longo prazo do setor.

Jogos que usam blockchain e projetos baseados em metaversos arrecadaram US$ 1,3 bilhão (R$ 6,88 bilhões, na cotação atual) acumulados em capital de risco entre julho e setembro, de acordo com o último BGA Games Report da empresa DappRadar. Embora esse número tenha caído 48% em relação ao segundo trimestre, foi quase o dobro do valor total arrecadado em 2021.

O DappRadar informou que os projetos focados na infraestrutura de metaversos na Web3 representaram mais de 36% dos investimentos trimestrais.

Olhando especificamente para os jogos que usam blockchain, o relatório mostrou que a atividade subjacente da indústria ainda estava crescendo, apesar do mercado em baixa. O número de carteiras ativas exclusivas que participam desses jogos aumentou 8% em setembro comparado a agosto, para 912 mil.

Segundo o DappRadar, os jogos Web3 “continuam a ser uma força motriz para a indústria de DApps”, representando quase metade de toda a atividade nos blockchains das 50 redes rastreadas pela empresa.

Os dados do DappRadar mostraram que sete dos 10 principais jogos de blockchain registraram um aumento nos endereços de carteira exclusivos em setembro. A empresa observou que a maioria dos principais jogos são mobile-first, um recurso fundamental no impulso para uma adoção mais ampla.

No entanto, pode demorar um pouco até que os jogos blockchain e Web3 despertem o interesse de jogadores casuais, de acordo com uma pesquisa recente do provedor de entretenimento blockchain Coda Labs.

A pesquisa descobriu que apenas 12% dos jogadores não ligados a criptoativos se interessaram por jogos Web3, e apenas 15% estavam interessados ​​em baixá-los no futuro.

Mesmo assim, projetos Web3 de todos os tipos atraíram um interesse significativo da comunidade de capital de risco. De acordo com o Cointelegraph Research, os projetos Web3 representaram 42% de todos os negócios de financiamento individual no segundo trimestre, e sete dos 10 principais investidores mais ativos identificaram a Web3 como seu principal setor de investimento.

