Jogo play-to-earn com 7 milhões de usuários pode superar Axie Infinity

O ecossistema de jogos play-to-earn baseados em metaverso começou 2022 forte e anunciando diversas novidades. Axie Infinity, o principal game do momento, anunciou melhorias em sua plataforma e revelou novas formas de ganhar SLP, uma das criptomoedas do jogo.

Porém, em 2022 o Axie Infinity terá que lidar não apenas com os desafios de construção e ampliação de seu jogo, mas com um concorrente que pode desbancar o AXS de seu trono no mercado das gamecoins (criptomoedas de jogos online), o Thetan Arena, um jogo em blockchain que combina as habilidades pessoais do jogador com o trabalho em equipe.

O game que foi recebido com muito entusiamo pela comunidade já acumula mais de 7 milhões de usuários desde seu lançamento em setembro de 2021. Além disso, o Thetan Arena tem mais de 79.000 investidores de seu token emitido apenas na Binance Smart Chain, contra 116.801 investidores de AXS, somando as blockchains Ronin, Ethereum e BSC.

O THG, token de governança do game, também está em tendência de alta depois de registrar ganhos de 43% recentemente. Além disso, o Thetan Arena anunciou seu roadmap para a implementação de um mecanismo de queima no THG.

Mas o que é esse tal de Thetan Arena?

Thetan Arena é um jogo de arena de batalha multiplayer online, que pode ser jogado de graça (sem remuneração), ou os interessados podem comprar os avatares do game, convertidos em NFTs que também são usados para dar aos jogadores a propriedade sobre os personagens do jogo e certos itens.

O jogo foi lançado oficialmente em novembro para Android, iOS e PC e se os jogadores decidirem comprar um personagem, eles podem ganhar THG para cada jogo bem-sucedido que tiverem. Os personagens mais baratos do mercado são vendidos atualmente por aproximadamente US$ 80.

Uma característica única deste jogo é que os personagens comprados têm uma vida útil. Isso significa que os personagens comprados terão um número limitado de jogos onde poderão receber THG.

Os jogadores não serão recompensados ​​depois que os personagens esgotarem seu limite de jogo. A WolfFun afirma que isso é para que os jogadores continuem a comprar personagens e apoiem o tesouro. O tesouro é usado para comprar THG e, portanto, sustenta a economia do jogo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok