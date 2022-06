Jim Carrey desembolsa R$ 190 mil por NFT de ruína de sanatório da extinta União Soviética

O ator e comediante Jim Carrey é a mais nova celebridade a ingressar no universo dos tokens não fungíveis (NFTs). No caso um criptoativo que, nas palavras do astro de Hollywood, é uma captura suave da reinvenção implacável da natureza.

Trata-se do NFT “Devotion”, adquirido pelo artista no final de maio na plataforma marketplace SuperRare pela bagatela de 20 ETH, quase US$ 36 mil, cerca de R$ 175 mil pela cotação do Ether nesta quarta-feira (8). Na ocasião da compra, o preço ajustado representou pouco mais de US$ 39.5 mil, pouco mais de RS$ 190 mil.

O NFT de Carrey retrata um antigo sanatório da República da Geórgia, um dos países que compunham a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O “Devotion” (Devoção, em inglês), faz parte da coleção intitulada “The Wild Within” representando 13 trabalhos dos artistas Ryan Koopmans e Alice Wexell, que capturaram os prédios abandonados da URSS.

This one stops me. James Joyce said that’s a good thing. Thank you @ryankoopmans for gently capturing nature's exquisite and relentless reinvention. BTW you’re my first NFT. @SuperRare https://t.co/jyFoD7nKSC pic.twitter.com/hXEoQ639Py — Jim Carrey (@JimCarrey) June 1, 2022

“Este me impede. James Joyce disse que isso é uma coisa boa. Obrigado @ryankoopmans por capturar suavemente a reinvenção requintada e implacável da natureza. Aliás, você é meu primeiro NFT”, disse o ator no Twitter.

A construção abandonada fica na cidade de Tskaltubo, uma estância termal no centro-oeste do país. De acordo com a descrição da peça, o antigo balneário era destino de milhares de pessoas entre as décadas de 1940 e 1980, atraídas pelas águas terapêuticas do local, sede de sanatórios considerados luxuosos na época. Entre os visitantes ilustres estava o líder comunista Josef Stalin, que era de origem georgiana, e altos funcionários de Moscou.

Os NFTs, embora pareçam “objetos não identificados” aos olhos de muitos artistas e outros produtores de conteúdo, possuem um conceito relativamente simples, assim como o passo a passo para a criação destes tipos de criptoativos, desde abertura de uma carteira. Que o diga Victor Langlois, o artista digital transgênero estadunidense que resolveu retratar sua transformação de gênero e se tornou badalado na cena de NFTs.

FEWOCiOUS, como é popularmente conhecido o artista, já embolsou aproximadamente US$ 49 milhões, cerca de R$ 24O milhões, em NFTs que retratam diferentes aspectos da intimidade e da personalidade de um adolescente transgênero.

Ele não é um caso isolado, a pequena Nyla Hayes, uma garota de 13 anos, faturou US$ 7 milhões, aproximadamente R$ 34 milhões, depois que decidiu transformar em NFTs os desenhos de dinossauros e outras criações que brotavam de sua cabeça.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok