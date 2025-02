Jerome Powell promete que Federal Reserve não vai criar Dólar Digital

Jerome Powell, atual presidente do Federal Reserve, afirmou na última terça-feira, 11, que ele não pretende avançar com o desenvolvimento de um "Dólar Digital" para os Estados Unidos. A fala é mais um indicativo de que o país não deve desenvolver uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).

Powell foi questionado sobre o tema durante uma audiência no Comitê de Serviços Bancários do Senado norte-americano. Nela, um senador perguntou se Powell se comprometeria a nunca desenvolver uma CBDC enquanto estivesse à frente da autarquia.

O presidente do Federal Reserve deu uma resposta curta, mas direta: "Sim". Em março de 2024, Powell também foi questionado no Congresso sobre o desenvolvimento de uma CBDC e afirmou que o país não estava "nem perto" de ter ou adotar um Dólar Digital.

Ele disse à época que, mesmo que um projeto estivesse avançado, a autarquia não teria interesse no momento em lançá-lo. ""Quero dizer que não estamos nem perto de recomendar ou muito menos de adotar qualquer forma de moeda digital de banco central", declarou.

O tema ganhou mais destaque recentemente após a criação de uma CBDC ser alvo de fortes críticas pelo Partido Republicano, do presidente Donald Trump. Estados governados pelos republicanos chegaram a aprovar leis proibindo a emissão e uso de CBDCs em seus territórios.

Em janeiro deste ano, Trump também assinou um decreto presidencial sobre o setor de criptomoedas que proibiu qualquer avanço no desenvolvimento de um Dólar Digital. O governo afirma que as CBDCs "ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos Estados Unidos".

O decreto de Trump indica que sua administração vai priorizar a expansão de stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, em especial moedas fiduciárias. Na prática, portanto, os Estados Unidos devem seguir um caminho diferente da União Europeia e de países como Brasil, China, Índia.

No Brasil, o Banco Central desenvolve há anos um projeto de CBDC, batizado de Drex. Atualmente na sua segunda fase de testes com uma versão piloto, a expectativa é que a versão digital do real integrada à tecnologia blockchain seja lançada para a população nos próximos anos.