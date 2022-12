Itália vai usar blockchain Algorand em plataforma de garantias bancárias

A Algorand foi escolhida pelo governo da Itália como o blockchain público para oferecer suporte a uma “plataforma inovadora de garantias digitais” a ser usada nos mercados bancário e de seguros do país.

Espera-se que a plataforma suportada pela Algorand seja lançada no início de 2023. Segundo um anúncio dos responsáveis pela rede, esta é a primeira vez que um Estado membro da União Europeia usará a tecnologia blockchain para garantias bancárias e de seguros.

Uma garantia bancária é feita quando uma instituição de crédito promete cobrir uma perda se uma entidade não pagar um empréstimo. É uma alternativa ao fornecimento de caução ou depósito a um fornecedor. Uma garantia de seguro é semelhante, mas é oferecida por uma companhia e não por um banco.

A Algorand disse que a tecnologia blockchain era ideal para a plataforma de “garantias digitais” por causa de suas transações de dados rápidas, eficientes, de baixo custo e escaláveis, bem como sua capacidade de fornecer proteção contra fraudes.

A plataforma de garantias digitais está sendo desenvolvida pelo Centro de Pesquisa em Tecnologias, Inovação e Finanças da Universidade Católica de Milão (CETIF) e faz parte do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência da Itália, uma iniciativa definida para impulsionar a recuperação econômica do país após a crise com a pandemia.

Federico Rajola, professor do CETIF, disse que escolheu o blockchain Algorand por seu "nível incomparável de inovação" entre as tecnologias de contabilidade digital sem permissão e sua "liderança em sustentabilidade".

"Nosso objetivo é ajudar a Itália não apenas a se recuperar do impacto econômico da Covid-19, mas também a se destacar por meio de inovação e liderança [...] Acreditamos que essas plataformas podem e contribuirão drasticamente para a sustentabilidade competitiva do país para o benefício de todos", acrescentou.

A Algorand aumentou sua velocidade de transação, capacidade de processamento e funcionalidade de cadeia cruzada com uma grande atualização de protocolo em setembro.

O blockchain de camada 1 implementou provas de estado em sua rede principal, permitindo a comunicação entre diferentes protocolos blockchain. A atualização aumentou a velocidade de processamento da rede de 1,2 mil para 6 mil transações por segundo.

